Греховная скверна и морозные иглы: владивостокцы окунулись в ледяную иордань

В ночь с 18 на 19 января, на Крещение, люди традиционно окунулись в проруби.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Очиститься от греховной скверны пришли владивостокцы к иордани в районе «Косатки ДВ». На Юбилейном пляже для этого организовали купель, прорубив ледяное море и установив деревянные помосты. Фотограф «Комсомольской правды – Владивосток» запечатлел эмоции людей на Крещение Господне.
Во Владивостоке вечером в среду было около -7 градусов.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Возле федерации зимнего плавания «Косатка ДВ» оборудовали купель и деревянные помосты.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Официально начало окунания было запланировано на 22 часа 18 января – к этому времени на набережную подъехали медики, полицейские и сотрудники МЧС. Специалисты, которых было примерно столько же, сколько и участников ледяного плавания, следили за безопасностью, самочувствием купающихся и обстановкой. Вскоре появился священник, который совершил церковный обряд, благословил погружение в воду и очищение от грехов, накопившихся за год.
В 22:00 священник начал освящать иордань на Юбилейном пляже во Владивостоке.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Церковный служитель благословил погружение в воду.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Представителей спецслужб было примерно столько же, сколько и желающих окунуться.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Некоторые окунались вместе с детьми.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Вообще самые рьяные любители морозной водицы пошли в море намного раньше. Уже в 21:30 корреспондент «Комсомолки» наблюдал, как из павильона федерации зимнего плавания «Косатка ДВ» появились первопроходцы священного вечера, растираются снегом и уверенной походкой заходят на дощатую площадку.
Считается, что окунание на Крещение очищает от грехов.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
После погружения в холодную воду нужно обязательно растереться и надеть теплую одежду.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Мероприятие в районе набережной Спортивной гавани прошло мирно.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Во время же «официальной части» многие окунались с детьми – малыши, ожидаемо, начинали кривиться от ледяной воды. Но в целом, можно сказать, все прошло спокойно. Желающих испытать себя было довольно много, поэтому закончилось все уже ночью.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
А в это время, ближе к полуночи, на берегу бухты Патрокл собралось примерно два десятка человек. Как рассказали «нелегалы», они считают, что вода освящена сама по себе, поэтому они предпочли искупаться в открытом море, без толпы и суеты.
Неофициальные купания на Патрокле.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
«Нелегалы» считают, что вода освящается сама собой.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
На Патрокле собралось около 20 человек.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
И здесь люди окунались с детьми.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
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