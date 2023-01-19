Греховная скверна и морозные иглы: владивостокцы окунулись в ледяную иордань

В ночь с 18 на 19 января, на Крещение, люди традиционно окунулись в проруби. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Очиститься от греховной скверны пришли владивостокцы к иордани в районе «Косатки ДВ». На Юбилейном пляже для этого организовали купель, прорубив ледяное море и установив деревянные помосты. Фотограф «Комсомольской правды – Владивосток» запечатлел эмоции людей на Крещение Господне.

Во Владивостоке вечером в среду было около -7 градусов. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Возле федерации зимнего плавания «Косатка ДВ» оборудовали купель и деревянные помосты. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Официально начало окунания было запланировано на 22 часа 18 января – к этому времени на набережную подъехали медики, полицейские и сотрудники МЧС. Специалисты, которых было примерно столько же, сколько и участников ледяного плавания, следили за безопасностью, самочувствием купающихся и обстановкой. Вскоре появился священник, который совершил церковный обряд, благословил погружение в воду и очищение от грехов, накопившихся за год.

В 22:00 священник начал освящать иордань на Юбилейном пляже во Владивостоке. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Церковный служитель благословил погружение в воду. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Представителей спецслужб было примерно столько же, сколько и желающих окунуться. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Некоторые окунались вместе с детьми. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Вообще самые рьяные любители морозной водицы пошли в море намного раньше. Уже в 21:30 корреспондент «Комсомолки» наблюдал, как из павильона федерации зимнего плавания «Косатка ДВ» появились первопроходцы священного вечера, растираются снегом и уверенной походкой заходят на дощатую площадку.

Считается, что окунание на Крещение очищает от грехов. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

После погружения в холодную воду нужно обязательно растереться и надеть теплую одежду. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Мероприятие в районе набережной Спортивной гавани прошло мирно. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Во время же «официальной части» многие окунались с детьми – малыши, ожидаемо, начинали кривиться от ледяной воды. Но в целом, можно сказать, все прошло спокойно. Желающих испытать себя было довольно много, поэтому закончилось все уже ночью.

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

А в это время, ближе к полуночи, на берегу бухты Патрокл собралось примерно два десятка человек. Как рассказали «нелегалы», они считают, что вода освящена сама по себе, поэтому они предпочли искупаться в открытом море, без толпы и суеты.

Неофициальные купания на Патрокле. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

«Нелегалы» считают, что вода освящается сама собой. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

На Патрокле собралось около 20 человек. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

И здесь люди окунались с детьми. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

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