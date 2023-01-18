Христианский праздник начнется 19 января. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже в эту пятницу, 19 января, начнется христианский праздник Крещение Господне. В приморской столице подготавливают традиционные купели, а религиозные жители города готовят себя к нырянию в проруби. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с руководителем общественной организации «Федерация зимнего плавания «Косатка ДВ», мастером спорта международного класса Олегом Докучаевым и участковым терапевтом Владивостокской поликлиники №3 Татьяной Кондратенко, чтобы узнать, как правильно закаляться, окунаться и каким людям ни в коем случае нельзя погружаться в ледяную воду.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Как рассказал Олег Докучаев, основная задача «Косатки ДВ» – пропаганда ЗОЖ и правильное обучение основам закаливания. Есть два способа, как подготовить себя к окунанию в прорубь. Первый более длительный, когда человек начинает погружаться в воду весной, с приближением осени она остывает, а человек привыкает к низким температурам, второй – быстрый, когда сотрудники спортивного клуба еженедельно проводят мастер-классы и после инструктажа помогают людям нырнуть.

– Перед закаливанием необходимо проконсультироваться с врачами. Зная заболевания человека, мы подбираем ему индивидуальную холодовую нагрузку. Закаляясь, человек улучшает свое здоровье и иммунную систему.

По словам главы «Косатки ДВ», перед тем, как нырнуть в прорубь, в первую очередь нужно отказаться от алкоголя и напитков с содержанием кофеина (кофе, зеленый чай, энергетики), иначе организм не сможет адаптироваться к низким температурам. Чтобы в воде не произошел спазм мышц, нужно соблюдать определенные правила: засунуть руки под мышки, если вдруг перехватит дыхание, сделать пять-шесть резких выдохов, не стоит терпеть покалывания кожи.

Руководитель общественной организации «Федерация зимнего плавания «Косатка ДВ» Олег Докучаев. Фото: предоставлено Олегом Докучаевым.

Терапевт добавила, что перед погружением необходимо сделать небольшую разминку: пробежку, несколько приседаний, наклонов.

– Главное не переусердствовать, кожа должна быть горячей, но не потной. Дожидаться своей очереди в купель следует в теплой обуви и одежде, окунаться в прорубь медленно, начиная с ног. Чтобы согреться после погружения, необходимо обтереться полотенцем, обуться и переодеться в сухую одежду, а затем пройти в отапливаемое помещение и выпить горячий чай.

ДЛЯ КОГО ОПАСНО

Татьяна Кондратьева также рассказала, чем опасно погружение в прорубь. Самое безобидное, что может настигнуть человека – это простуда. Из-за переохлаждения развиваются более серьезные болезни – воспаление почек, легких, мочевого пузыря, а у женщин еще и придатков. Спазм сосудов может привести к развитию инфаркта или инсульта.

Участковый терапевт Владивостокской поликлиники №3 Татьяна Кондратенко. Фото: предоставлено Татьяной Кондратенко.

– Нырять нельзя, если есть симптомы ОРВИ: боль в горле, насморк, кашель, температура, а также воспаление придатков. Категорически запрещено погружаться в прорубь людям с хроническими проблема, особенно если они находятся в стадии обострения, к таким относятся заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной и центральной нервной систем. Также запрет распространяется на жителей, находящихся на учете у психиатра, получающих психологическую помощь, детей и беременных женщин.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала адреса купелей, которые устанавливают в столице Приморья и других городах края.

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