На территории работают служба Охотнадзора совместно с егерями охотничьего хозяйства. Фото: Максим ШИПЕНКОВ

Пожилой мужчина, на которого накануне напал медведь, сейчас находится в больнице. Между тем специалисты уже восстанавливают хронологию событий. Пока что хищника, как и следов его пребывания, обнаружить не удалось – поиски затрудняет выпавший снег. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В краевом минздраве уточнили, что на утро четверга, 19 января, состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Из реанимации пациента уже перевели в хирургическое отделение. У него ему открытый перелом ключицы, множественные укусы на лице и теле, а также травматический шок. Сам мужчина пока не может объяснить и рассказать, как именно произошло нападение.

В Охотнадзоре рассказали, что место ЧП найти пока не получилось – осложняет поиски выпавший снег. Все, что известно, – напал медведь на мужчину не совсем в черте города, а скорее в лесном массиве, прилегающем к окраине. Если быть точными, то в районе Лазового хребта.

– На территории работают служба Охотнадзора совместно с егерями охотничьего хозяйства.

Специалисты не исключат, что медведь был поднят из берлоги. Одна из версий, что пенсионер сам его и разбудил. В соцсетях тем временем промелькнула версия, что мужчина занимался лыжной ходьбой, когда встретился с медведем. Однако мнения местных разделились: одни говорят, часто ходил на лыжах, другие, что именно в этот день был без них.

Охотнадзор направил главе Партизанского городского округа сообщение с предостережением для местных жителей. К делу подключилась и полиция: людям временно ограничили выход в лесной массив. В ведомстве уточнили, что по факту нападения уже проводится проверка.

– Спецгруппа из числа полицейских и специалистов охотнадзора, а также представители департамента по охране, контролю и регулирования использования объектов животного мира выехала в муниципалитет на поиски животного. О происшествии проинформированы все службы.

«Комсомольская правда-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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