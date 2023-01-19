Полиция Приморья проверяет нападение медведя на лыжника, жителям запретили выходить в лес

Мужчина в травматическом шоке. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Полиция Партизанска отреагировала на нападение медведя на 77-летнего мужчину. В УМВД проводят проверку по факту случившегося, пострадавший переведен в травматологию, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Место происшествия осмотрели эксперты охотнадзора и полицейские. Пока что детали инцидента уточняются, животное не обнаружено. Доподлинно неизвестно, почему пенсионер оказался в лесном массиве в районе Дачной. По предварительным данным, он катался на лыжах и наткнулся на медведя. Как писала «КП», у мужчины изранены лицо и голова. В УМВД уточнили, что он получил несколько переломов.

– С целью профилактики несчастных случаев участковые уполномоченные полиции проводят беседы с охотниками и местными жителями о недопустимости выхода на опасный участок лесного массива, – уточнили в пресс-службе полиции.

Вероятно, мужчина мог сам разбудить медведя. Подробнее об этом «Комсомольская правда – Владивосток» писала в отдельном материале. Работа спецгруппы из полицейских, егерей и специалистов охотнадзора продолжается, однако поиски осложняет выпавший недавно снег.

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