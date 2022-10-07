Белые медведи терроризируют жителей Чукотки

Люди на Чукотке в постоянном страхе из-за белых медведей. Фото: Всемирный фонд дикой природы (WWF России)

Белые медведи повадились прогуливаться по чукотскому поселку Биллингс. За последние полтора месяца местные жители видели хищника больше 40 раз. Люди в панике – они переживают не только за себя, но и за своих животных. Специальные организации обратили внимание на обеспокоенность населения, сейчас на местности работает Медвежий патруль и волонтеры, рассказали в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.

С каждым годом вопрос конфликтного поведения животных на Чукотке становится острее. В последнее время полярный хищник регулярно заходит в прибрежные населенные пункты. Больше всего от крупного краснокнижного зверя страдают жители небольшого поселка Биллингс. Белые медведи заглядывают в окна домов, выдавливают стекла, а иногда даже забираются на крышу полярной станции. Специалисты просят людей быть внимательнее и не оставлять детей одних без присмотра.

Стоит отметить, что активную работу ведут Медвежий патруль, местная администрация и храбрые добровольцы. Они оперативно реагируют на крики о помощи людей, информируют население о том, как нужно вести себя в подобных стрессовых ситуациях, отгоняют медведей вместе с собаками.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что ночная прогулка для жителя Чукотки обернулась нападением белого медведя. Ранее село на Чукотке окружили 60 худых и голодных хищников.

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