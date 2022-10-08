Компания S7 выполнила первый прямой рейс из Новосибирска в Анадырь

Цена билетов варьируется от 16 до 22 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авиакомпания S7 Airlines выполнила первый рейс из столицы Сибири до Чукотки. Как рассказал губернатор автономного округа Роман Копин, полет состоялся 7 октября.

По данным авиакомпании, до конца октября рейсы будут выполнять каждую пятницу, а с ноября по три раза в неделю – в понедельник, вторник и среду. Стоимость билетов в одну сторону варьируется от 16,3 тысяч рублей до 22,5 тысяч.

– Новосибирск - удобный хаб со стыковками как на Москву, так и на другие регионы центральной России, Сибири и Дальнего Востока, – отметил губернатор Чукотки.

Роман Копин добавил, что власти договорили о перелетах по маршрутам Анадырь – Новосибирск и Анадырь – Владивосток. Расписание и продажи билетов откроются в октябре, а сами перелеты стартуют в 2023 году.

Напомним, что в ближайшее время прямой рейс свяжет Приморье и Лаос. Новый рейс появится в расписании владивостокского аэропорта с 29 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прямой рейс свяжет Приморье и Лаос

Отправиться в путешествие по новому маршруту можно с 29 октября (подробнее...)

Во Владивостоке стартовала продажа билетов на зимние рейсы до Благовещенска

Сотрудники «Авроры» предупреждают, что количество мест ограничено (подробнее...)