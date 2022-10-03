Прямой рейс свяжет Приморье и Лаос

Рейсы запускает аэропорт Владивостока. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке международный аэропорт запускает новую программу рейсов в государство Лаос. Перевозить людей будет авиакомпания «Уральские авиалинии».

Новый регулярный рейс появится в расписании приморской воздушной гавани с 29 октября. Теперь жители Владивостока смогут прямым рейсом долететь до крупнейшего экономического центра Лаоса – Вьентьян, посетить храмы города, насладиться горными хребтами и другими красотами природы.

Самолет Airbus АЗ20Neo будет вылетать из Владивостока раз в неделю по субботам.

Напомним, что во ВладивВот только отметим, что на сайте «Уральские авиалинии» купить билеты нельзя, как и посмотреть маршрут. Их можно приобрести на сайте «Билет ДВ», в турфирмах, а также непосредственно у консолидатора авиарейсов компании ООО «РУСАЗИЯ» по контактному телефону 8(423)201-8088.

Мы связались с «Русазией» и выяснили, что билеты туда-обратно на конец ноября для двух человек обойдется в 134 260 рублей.остоке началась продажа билетов на зимний период на вылет из приморской столицы в Благовещенск. Самолет будет выполнять рейсы по средам, старт – 2 ноября. Билет в одну сторону стоит от двух тысяч рублей, а количество мест ограничено.

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