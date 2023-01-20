Замечен в центре города: медведь, напавший на пенсионера, бродит по Партизанску

Место определили, хищника ищут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

История с медведем, который накануне напал на человека в Приморье, получила продолжение. Жители Партизанска обратились в Единую дежурную диспетчерскую службу с сообщением о том, что косолапый теперь переместился в центр города. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По словам местных, заметили хищника ранним утром пятницы, 20 января, в районе улицы Центральная, 12. Медведь бродил возле контейнеров для собора мусора. На обращение сразу же отреагировали в администрации Партизанского городского округа.

– По сообщению ОМВД России по Партизанску, на данный момент информация не подтвердилась. Оперативные службы обследовали указанные гражданами места. Следов хищника не обнаружено, а рядом с мусорными контейнерами была замечена крупная собака. Тем не менее, будьте внимательны и осторожны. Оперативные службы продолжают поиски зверя.

Между тем, в управлении по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий корреспонденту «КП-Владивосток» сообщили, что место в лесу, где на пожилого мужчину напал медведь, специалистам удалось обнаружить. А вот главного героя найти пока не получилось.

– Место определили, хищника ищут. В городе медведя не было.

Все, что известно на сегодняшний день о пострадавшем, – 77-летний мужчина сейчас находится в хирургическом отделении. У него открытый перелом ключицы, множественные укусы на лице и теле, а также травматический шок. Сам мужчина пока не может объяснить, как именно произошло нападение.

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