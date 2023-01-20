Тропление следов. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Детеныш дальневосточного леопарда едва не погиб от столкновения с автомобилем. Малыш оказался у оживленной трассы в попытках пересечь реку с помощью моста, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток.

О приключениях котенка рассказали в ФГБУ «Земля леопарда». Полугодовалый хищник, как реконструировали события специалисты, следовал за мамой. Это смогли выяснить с помощью осмотра местности, ведь сначала ни взрослой кошки, ни ее следов не было. Полную картину восстановили сотрудники отдела науки «Земли леопарда» Дина Матюхина и Екатерина Блидченко.

Убежище котенка. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Так вот, тропление по следам по снегу показало, что неопытный котенок решил перейти реку через автомобильный мост, а его мама прошла под мостом. Машина спугнула детеныша, он убежал и скрылся за леерами. Котенок ушел от трассы как можно дальше и спрятался в корнях дерева над рекой.

Мама прошла под мостом. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

История могла бы закончиться трагедией, но мама, следуя инстинктам, сделала крюк и вернулась за детенышем.

– Он в безопасности дожидался маму. Ее следы нам также удалось «подсечь». Проследовав по пути взрослой самки, мы выяснили, что она пошла вниз по реке, и, видимо, обнаружив отставшего детеныша, сделала крюк и вернулась к месту, где он ждал ее. После воссоединения следовать за ними не было необходимости, в первую очередь – чтобы не тревожить животных своим присутствием. Мы надеемся, что в дальнейшем у семьи леопардов все будет в порядке, – рассказала Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».

История завершилась хэппи-эндом, но специалисты напоминают: автолюбители, будьте осторожнее. Сообщать о встречах с хищниками стоит охотнадзору (+7 (423) 239-09-90) или оперативному дежурному «Земли леопарда» (+7 (423) 315-41-21).

Стоит отметить, популяция леопарда в Приморье растет, и за ней необходимо следить. В России обитает около 120 особей, хотя еще двадцать лет назад было всего 35 особей. Занесен в Красную книгу России.

Ранее «Комсомолка» писала, что специалисты спасли из снежного плена двух котят-леопардов. Однако их смерть предотвратить не удалось.

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