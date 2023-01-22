Самый ценный подарок: губернатор Приморья снял милое видео, в котором обратился к многодетным семьям

Щенки покорили сердца приморцев. Фото: принтскрин видео.

Собака – лучший друг человека. Особенно хорошо домашние животные ладят с детьми. Морозным воскресным утром, 22 января, губернатор Приморья Олег Кожемяко поделился видеозаписью в своем telegram-канале. Он рассказал, что вновь подарит щенков акита-ину многодетным семьям. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Надежный дом для троих щенков ищет глава Приморья. Преимущество будет у многодетных семей, которые готовы к содержанию собаки, ведь это большая ответственность. Кроме того, что питомца необходимо специальные условия содержания, поэтому большие шансы получить подарок от губернатора у владельцев частных домов. Олег Кожемяко отметил, что щенкам пошел четвертый месяц, а весят они 11 килограммов. Животные прошли все карантинные мероприятия, им поставлены прививки, есть паспорта. Осталось лишь найти надежные руки, которые будут рады «пополнению».

– Друзья, вот такие красавцы подросли у нас. Щенки акита-ину уже окрепли и ждут новых заботливых хозяев. Если вы любите собак, пишите о своей семье в комментариях. Мы всегда внимательно читаем ваши истории и решаем, кому передать наших щенков. И, конечно, - предпочтение семьям с детьми. Акита-ину просто обожают малышей и становятся им верными друзьями, – обратился губернатор к приморцам.

Запись стала популярна. За несколько часов жители края написали более 500 комментариев. Они восхищаются красотой питомцев, а также охотно делятся рассказами о своих семьях и четвероногих друзьях.

Напомним, «Комсомолка» писала, что Олег Кожемяко уже много лет проводит подобную акцию. В сентябре 2020 года щенки осчастливили пять семей. Вручали питомцев в торжественной обстановке.

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