Все дороги ведут наверх. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Сотни жителей Владивостока посетили запуск второй очереди Нагорного парка. Теперь все дороги в этом месте ведут вверх, на пик сопки, откуда открывается панорамный вид на бухту Золотой Рог. О том, что нового появилось в современном рекреационном пространстве, и чем закончится его застройка – в материале «Комсомольской правды».

По задумке вторую часть собирались завершить еще в сентябре. «КП – Владивосток» об этом весной 2022-го рассказал главный архитектор бюро Concrete jungle Феликс Машков. Сроки немного сдвинулись, вносились финальные штрихи и, наконец, спонсор Нагорного Дмитрий Алексеев 7 октября объявил, что обустройство Видовой площадки завершено.

В будущем Нагорный соединят с Гайдамаком. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

– Команде проекта очень хочется, чтобы жителям и гостям Владивостока полюбилась эта часть парка и видовая площадка. Учитывая ситуацию, мы не будем проводить никаких праздничных мероприятий, просто уберем ограждение. Но будьте пожалуйста осторожны! Работы в парке не прекращаются, а рядом идет строительство Керлинг-центра, – написал Алексеев в своем Telegram-канале.

К Керлинг-центру вернемся позднее, а пока прогуляемся по новой территории.

Из крутого в пологий

Надо сказать, что сопка Тюменская, на которой расположился Нагорный, достаточно крутая. Чтобы сделать это место доступным для всех (инвалидов, пожилых и детей) архитекторы соорудили на резкой возвышенности пологие тропы-змеи. Посередине, для самых активных, есть обычная лестница, по ее краям – тротуары для пеших прогулок.

Дороги-зигзаги. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Извилистые дороги украшают зеленые газоны, на некоторых участках, правда, еще не выросшие. На каждом «уровне» установлены деревянные лавочки, столбы освещения и тротуарная подсветка. Львиная доля территории пока огорожена забором – там, где продолжается строительство и там, где высажены новые растения.

При подъеме можно отдохнуть на скамейке. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

На территории используется природный декор. Можно сказать, что нет ничего лишнего. Из интересных и необычных объектов – «грот» с легендой парка, заполненный щепой. Объект полностью бетонный, гладкий. Он понравился не только детям, но и взрослым. Выше установлен павильон с коммуникациями и кофейней, он пока не работает.

Грот с историей парка. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Что дальше?

На достигнутом команда не собирается останавливаться. Тропа будет опоясывать Тюменскую на 360 градусов. На вершине уже можно детально рассмотреть Вторую Речку, Луговую, Фадеева, Эгершельд и другие улицы и районы Владивостока.

Универсальный павильон. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

В планах у строителей в следующем году закончить работу над Керлинг-центром и благоустроить северный район сопки, где высадят 700 маленьких сосен. В том числе в будущем Нагорный соединят с Гайдамаком, проходы вниз, к Тунгусской, начнут оформлять в следующем году, отмечает Дмитрий Алексеев. Также остается украсить территорию деревьями, газонами, облагородить остановочные павильоны и прочее.

Керлинг-центр. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Напомним, недавно «КП» писала, что в Нагорном парке для жителей Владивостока провели мастер-классы от музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева и краеведческие квесты.

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