В 362 миллиона рублей обойдется строительство керлинг-центра у парка Нагорного

Фото: правительство Приморья

Глава минфизкульта Приморья Жан Кузнецов проверил ход работ по строительству керлинг-центра. Объект возводят у Нагорного парка, на сопке Буссе (Тюменской).

Комплекс объединит в себе ледовую арену с полем для керлинга, два зала общей физподготовки, множество точек питания, раздевалки и технические помещения. Видовая площадка у центра обеспечит жителям вид на городские панорамы.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, форпост возводится во Владивостоке, так как в городе все чаще международные соревнования проводятся в странах АТР. Центр поможет готовить олимпийских спортсменов. По словам Кузнецова, комплекс можно использовать и как площадку для фигурного катания. Появятся также гостиницы, реабилитационный центр.

- Зимняя Олимпиада в 2018 году прошла в Корее, этим летом – в Японии, через четыре месяца будут Олимпийские игры в китайском Пекине, затем в 2032 году в Брисбене (Австралия). Поэтому во Владивостоке планируется построить ряд спортивных объектов, на которых смогут готовиться национальные сборные, а также заниматься приморские спортсмены и жители региона, - сказал Кузнецов.

Сейчас готовится котлован для фундамента. Подрядчик возводит объект как концессионер, срок соглашения – 27 лет. Вложено более 362 миллиона рублей из краевого, федерального бюджетов и бюджета подрядчика.

Президент федерации керлинга Приморья Марина Михайлова назвала этот спорт одним из самых современных и демократичных.

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