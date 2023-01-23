Спустя два месяца кексы «Вава» открыли свои двери для гостей и жителей Владивостока

Второй ларек планируют открыть в феврале этого года. Фото: Елизавета ЗЕЛЕНСКАЯ

Кексы «Вава», которые исчезли из подземного перехода во Владивостоке, вернулись спустя два месяца. Теперь местные жители могут вновь насладиться любимым вкусом из детства, а гости города – попробовать новый для них десерт.

Процесс приготовления кексов. Фото: Елизавета ЗЕЛЕНСКАЯ

Киоск в подземном переходе на Светланской, 13, который пропал в ноябре 2022 года, открылся 20 января. Вернулся он с небольшими обновлениями внешнего вида, белую дверь заменили на ярко-красную, а над ней появилась такого же цвета вывеска «Вава». Кстати, теперь здесь работает безналичный расчет.

Приморцы пришли покупать любимые кексы. Фото: Елизавета ЗЕЛЕНСКАЯ

Но изменилось не только оформление самого киоска, теперь десерты продают не в прозрачных пакетах, а в белых небольших упаковках с надписью: «Приятного аппетита». В день открытия приморцы не смогли устоять перед знакомым запахом сладкой ванили и пришли ха любимым лакомством. Кстати, как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», теперь здесь можно купить не только кексы, но и другую выпечку, а также обеды.

Новая упаковка десертов. Фото: Елизавета ЗЕЛЕНСКАЯ

Этот киоск закрывался не из-за каких-либо поломок, ему просто требовался ремонт. Открыть его планировали в конце ноября, но работы по обновлению затянулись. Второй ларек под площадью Борцов Революции также пропал из подземного перехода в ноябре, вместо него жители и гости города видели только мешки с мусором. Позже стало известно, что его убрали, так как администрация хочет освободить участок, чтобы расширить пешеходную часть. Как рассказывал «Комсомолке» управляющий отдела кексов «Вава» Тигран Зурначян, его откроют начале февраля, но появится он в другом месте.

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