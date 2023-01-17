Возвращение легенды: приморцы смогут вновь насладиться любимым десертом

Подробности рассказал управляющий отдела кексов «Вава» Тигран Зурначян. Фото: @maria_kardash_design.

Уже совсем скоро жители и гости приморской столицы смогут вновь насладиться любимыми многими кексами «Вава». Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» узнал, когда же ждать из возвращения.

Легендарный десерт перестали продавать еще в ноябре 2022 года. Точка в подземном переходе на Светланской, 13, закрылась из-за предстоящего обновления и должна была открыться через несколько дней, но этого не произошло. Как рассказал редакции управляющий отдела кексов «Вава» Тигран Зурначян, были задержки с ремонтом помещения, поэтому долгожданное возвращение состоится в январе, а конкретно – 19 января в 12:00.

Покупателей ждут новинки в виде обедов и новой выпечки, но какой именно, Тигран пока решил оставить в секрете. Планировалось, что у кексов появится новая начинка, но по словам нашего собеседника, другие наполнители кроме ванили не подходят под состав теста.

Напомним, что в подземном переходе был еще один ларек, но его снесли. Как уточнили в администрации города, договор на аренду не расторгнут, мэрия освободила место для расширения пешеходной части.

– Вторая точка появится в течение месяца, даже раньше, но где именно, пока сказать не можем. Это будет сюрприз. «Вава» сильно расширяется, поэтому обещаем вас приятно удивить, – поделился Тигран.

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