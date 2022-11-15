Легендарные кексы исчезли из подземного перехода во Владивостоке

Оставленные части бывшего ларька. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Заходя в подземный переход со стороны площади Борцов Революции во Владивостоке, ощущаешь витающий в воздухе аромат сладкой выпечки. Так и хочется зайти в ларек кексы «Вава», купить какую-нибудь вкусняшку. Но пару дней назад жители приморской столицы заметили, что любимая многими торговая точка куда-то бесследно исчезла. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» попытался во всем разобраться.

Впервые о пропаже владивостокцы рассказали в социальных сетях. Многие не поверили своим глазам, ведь кексы «Вава» появились в центре около 20 лет назад и полюбились не только жителям, но и гостям города.

Киоска действительно нет, вместо него в подземном переходе только мешки с мусором, да части бывшего ларька.

Вместо торговой точки теперь в переходе только ее части. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» узнал у работников здешних торговых точек и случайных прохожих не знают ли они, куда все-таки почему пропал ларек, у всех ответ один – скорее всего из-за ремонта в переходе.

Как рассказали жители журналисту, им нравились эти кексы из-за их вкуса, но нашлись и те, кто никогда их не пробовал.

По словам пресс-службы мэрии, договор на аренду не расторгнут. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Редакция связалась с пресс-службой администрации, чтобы узнать, почему же ларек пропал с подземных переходов, ожидается ли ребрендинг и вернется ли торговая точка. Нам ответили, что договор на аренду не расторгнут, мэрия планирует освободить участок для расширения пешеходной части.

По словам пресс-службы мэрии, договор на аренду не расторгнут. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

– В ближайшее время будет проведена встреча с предпринимателями, в ходе которой с ними рассмотрят другие варианты расположения торговой точки.

Что касается второй точки, которая находится в подземном переходе на Светланской, 13, то она также не работает. Но не стоит расстраиваться, так как она вернется в обычный режим после ремонта.

Второй ларек временно закрыли на ремонт. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Напомним, что зимой 2022 года ларьки, где продавали главный символ Владивостока, исчезли с улиц города. Позже выяснилось, что деликатес ушел на ребрендинг и должен был вернуться к лету, но этого не произошло. Осенью этого же года пирожки пян-се заметили на Снеговой, 4а.

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