Приморские ученые шесть лет работали над важным открытием, которое поможет женщинам и спасет жизнь малышам

Татьяна Невежкина и Мария Черникова. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

По данным специалистов, инфицированность вирусом папилломы человека (ВПЧ) женщин репродуктивного возраста в Приморском крае составляет практически 50%. Это означает, что половина из них рискует столкнуться с развитием рака шейки матки при несвоевременном обследовании и лечении. Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии, врач-акушер-гинеколог Татьяна Невежкина и заведующая отделением лабораторной диагностики МЦ «Асклепий», член ассоциации специалистов и организаций службы «Федерация лабораторной медицины» Мария Черникова совместно со своими коллегами разработали средство прогнозирования риска потери плода у матери с урогенитальной инфекцией. Исследование длилось шесть лет. Эксперты подробно рассказали о пользе их открытия.

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ

– Почему вы уделили внимание именно проблеме внутриутробной инфекции?

– Цель реализации нашего проекта – борьба с онкологическими заболеваниями, снижение младенческой смертности и развитие сети национальных медицинских центров, а также внедрение инновационных медицинских технологий, – объяснила Татьяна Невежкина.

– Мы занимаемся вопросами изучения инфекций вирусного и бактериального генеза у женщин. Осложнений, связанных с инфекционным процессом, очень много, но для организма и для дальнейшего репродуктивного потенциала мы уделили особое внимание внутриутробной инфекции, – добавила Мария Черникова.

Специалисты рассказали, что большой блок их исследования уделяется изучению влияния ВПЧ на женский организм, начиная от небольшого воспаления на шейке матки (цервицит), нарушения репродуктивной функции (бесплодие, невынашивание беременности и так далее), аномалии развития плода и до таких серьезных и угрожающих жизни процессов, как рак шейки матки. И всем этим заболеваниям причиной является папилломавирусная инфекция (ПВИ).

– Чем опасен такой диагноз и как часто женщины с ним сталкиваются?

Татьяна Невежкина:

– ПВИ занимает одну из лидирующих позиций по распространенности среди заболеваний, передающихся половым путем преимущественно у молодого населения. Длительно текущий воспалительный процесс значительно ухудшает адекватную подготовку к тому, чтобы стать мамой. Однако, если результат на тесте на беременность положительный и, казалось бы, можно радоваться, возникает ряд акушерских и перинатальных проблем: бесплодие, невынашивание беременности, нарушение развития плода, преждевременные роды и другие.

КАК ЗАРОЖДАЛСЯ ПРОЕКТ

Расскажите подробнее о вашей разработке, пожалуйста.

Мария Черникова:

– Мы разделили работу на несколько этапов. В начале искали литературу в разрезе проблематики, новые данные и исследования, разрабатывали стратегию и цели. Далее следовал набор биологического материала от женщин, инфицированных ВПЧ, поиск новых молекулярных маркеров. На основании результатов мы перешли к созданию прогностической модели и созданию молекулярно-генетического теста, который позволит выявлять ранний риск заболевания.

ПУСТЬ УЗНАЕТ ВСЯ СТРАНА

– Планировали ли заранее заявить о себе на «Наука.рф» – официальном сайте Десятилетия науки и технологий в России?

Татьяна Невежкина:

– Мы не планировали заявлять о себе в Десятилетие науки и технологий. Работали, изучали, ставили эксперименты, потому что нам это нравилось и хотели найти решение этой проблеме. Но наша основная задача – помочь женщинам. Наши достижения: эксперименты, многочисленные публикации, выступления на конференциях, участие в грантах – все это привело к тому, что научное сообщество оценило вклад нашей команды в здравоохранение РФ.

– Какую возможность дает ученым Десятилетие науки и технологий?

Мария Черникова:

– Такие проекты помогают реализовывать свои идеи, внедрять их в практическое здравоохранение. Также это шанс познакомиться с учеными, которые проводят исследования в различных направлениях, делиться опытом, мнениями, а порой даже создать совместную научную работу.

ПОЛЬЗА НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ

– Как сможет помочь ваша разработка людям?

Татьяна Невежкина:

– Установить на ранних стадиях развитие патологического процесса, предотвратить развитие клинических симптомов и в итоге обеспечить рождение нового здорового населения.

Ученые рассказали, что на данный период времени все внимание уделяется данному проекту. Но идеи есть, их много. Например, работа над ранней диагностикой сепсиса и молекулярно-генетическими критериями раннего старения.

О СПЕЦИАЛИСТАХ

В команде все пришли в науку по разным причинам, кому-то это нравилось с детства, кто-то заинтересовался ею в университете – вариантов много. Но несколько фактов объединяет всех – это желание помочь людям. И каждый раз, когда ты добиваешься какого-либо результата, смотришь на него и думаешь: «А давайте его дополним или взглянем с другой точки зрения» – есть интерес сделать свои достижения еще лучше.

В 2022 году Татьяна защитила кандидатскую диссертацию. Сейчас планирует дальнейшие исследования и написание докторской. Мария на стадии завершения кандидатской диссертации. Ученые отмечают, что их высоты не были бы реализованы без непосредственного участия руководителя доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой нормальной и патологической физиологии Маркеловой Елены Владимировны, которая является одним из самых значимых сотрудников Тихоокеанского государственного медицинского университета.

По словам экспертов, в настоящий момент в крае очень много научных и образовательных учреждений, которые ведут передовые научные изыскания и работы. Безусловным лидером в проведении и реализации исследований является Тихоокеанский государственный медицинский университет, многие проекты ведутся совместно с сотрудниками ДВО РАН. Для практической реализации нужна и крайне необходима поддержка государства. Благодаря ей приморские разработки смогут конкурировать на международном уровне.

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