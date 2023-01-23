Не дом, а подземелье: проблемное здание в Приморье привели в «порядок»

Жильцы дома долгое время жаловались на протечку канализации. Фото: КП – Владивосток

Дом – это место, куда хочется возвращаться. Однако не всем приморцам повезло: во время январских праздников жители общежития, расположенного в селе Спасское, заполонили своими жалобами социальные сети. Люди кричали о помощи, ведь дом на Спасской, 145, утопал в помоях. Независимый читатель «Комсомольской правды – Владивосток» посетил здание и показал редакции, что происходит внутри устрашающего «подземелья».

Жильцы жуткого общежития № 145 уже многие годы знают, что их дом – проблемный. По их словам, около 40 лет управляющая компания «СЖС» и администрация Спасского района не могут решить, кто должен его обслуживать и чья это собственность. Тем временем канализация топила здание, люди задыхались от фекального запаха, а стены покрывались льдом. В общем, напоминала вся картина декорации фильма ужасов.

Состояние труб в общежитии. Фото: КП – Владивосток

«Комсомолка» обращалась в прокуратуру, но в ведомстве заявили, что проблему обнаружили на соединении водопровода, устранили и «ничего там не затоплено». Наш преданный читатель отправился 23 января с «проверкой» на место ЧП, чтобы выяснить, что происходит за стенами «заброшки»:

Грязь уже не удивляет приморцев. Фото: КП – Владивосток

– Запаха фекалий нет. Похоже и правда прибрались. На стенах что-то попримерзало, но похоже на воду, – добавляет он.

Если посмотреть фото и видеозаписи, то можно сделать вывод – жить можно. Но, как подмечают приморцы, в таких условиях – совсем не хочется. Главными украшениями темного подъезда остаются гигантские «сосульки», грязь и обшарпанные стены.

Люди уже устали жаловаться. Фото: КП – Владивосток

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что администрация города предлагала жилье инвалиду-колясочнику, которого выселили из интерната. Местные власти были шокированы, ведь мужчина с ограниченными возможностями предпочел снимать комнату самостоятельно и ежедневно подниматься на протезах вместо проживания в комнате от государства. Ответ прост – находилась она в злополучном общежитии на Спасской, 145.

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