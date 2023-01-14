Сталактиты из фекалий: общежитие в селе Спасское в Приморье утопает в помоях

Сосульки из жидкости, выходящей из неисправной канализации. Фото: Социальные сети

Общежитие в селе Спасское на улице Спасская, 145, много лет находится в плачевном состоянии. По словам местных жителей, основная проблема здания заключается в неисправной канализации, которая постоянно протекает. В прокуратуре Приморья рассказали, что после вопроса корреспондента «КП – Владивосток» насчет решения проблемы на место выехал специалист, протечку устранили. Всегда ли жильцы должны обращаться в СМИ и органы, чтобы им помогли разобраться с внутридомовыми коммуникациями – разбирались в материале издания.

К слову, в прокуратуре добавили, что проблему обнаружили на соединении водопровода, устранили и «ничего там не затоплено». Но реальную картину можно увидеть на кадрах, опубликованных в нашем Telegram-канале. Они прикреплены ниже.

– Хочу опять поделиться фото и видео, в каком плачевном состоянии находится общежитие. Канализация в аварийном состоянии: первый этаж залит полностью фекалиями, грязью. Вонь стоит, все замерзло и превратилось в лед, на стенах висят сталактиты как в пещере заброшенной, – с таким заявлением в приморские СМИ обратились жители Спасского.

По словам сельчан, дом №145 «ничейный». Почти 40 лет управляющая компания «СЖС» и администрация Спасского района не могут решить – кому его обслуживать, поскольку придомовая и внутренняя территория не состоит в чьей-либо собственности.

– Местные чиновники отказываются предпринимать какие-то действия по дому, ссылаясь друг на друга. Каждая инстанция говорит, что к ним дом не относится. УК уже нет, строение превращается в руины, как после бомбежки. Жителям только остается выживать в нем, так как чиновникам не до нас.

По некоторым данным, дом находится на балансе у властей Спасского городского округа. Однако это не так. В мэрии Спасска-Дальнего «КП» сообщили, что о протечке знают, и этим должны заниматься сотрудники Спасского муниципального управления.

В «СЖС» также рассказали, что постройку исключили из реестра организации осенью 2022 года. Срок договора по предоставлению услуг ЖКХ истек. Людей об этом уведомили. В результате на протяжении нескольких месяцев, как говорят проживающие в общежитии, районная администрация игнорирует проблемы дома. «КП» обратилась в администрацию муниципалитета, чтобы выяснить дальнейшую судьбу многострадального общежития.

Отметим, что именно в этом доме администрация предлагала жилье 53-летнему инвалиду без ног и почти без пальцев на руках. Сейчас он вынужден ютиться в съемной квартире за свои деньги, хотя имеет все шансы получить комфортное жилье по закону. Его историю мы рассказывали здесь.

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