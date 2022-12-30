Инвалида в Приморье выселили из интерната, предлагая взамен нечеловеческие условия

Архив «КП». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый год – время чудес, однако доступны они далеко не всем. Ютиться в съемной квартире за свои деньги вынужден мужчина, у которого нет ног и не хватает пальцев на руках. По закону у людей с инвалидностью есть возможность получить комфортное жилье, но у 53-летнего Сергея Б. не выходит сделать это несколько лет. С редакцией связался мужчина с ограниченными возможностями: рассказал душераздирающую историю о том, как его избивали в интернате и морили голодом. Показал, в каких условиях ему предлагает жить администрация Спасска-Дальнего. Оказалось все далеко не так однозначно; мнение обеих сторон конфликта публикует «Комсомольская правда – Владивосток».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергея Б. – инвалид-колясочник 1 группы. Болезней не счесть: атеросклероз сосудов, ишемия мозга, ишемия сердца, синдром Рейно, нет ног… Несмотря на все это, мужчина не растерял духа: иногда он находит в себе силы и передвигается на протезах. Много лет мужчина жил в интернате для престарелых и инвалидов. Это время он описывает как ад: его якобы избивали, морили голодом, а после и вовсе выгнали на улицу. Как отмечает герой истории, около четырех месяцев он боролся за существование: пытался согреться на холоде и без денег, но ему удалось встать на очередь и получить жилье от администрации города. Но, как уточнил мужчина, комната в общежитии на улице Спасской, 145, оказалась непригодной для жизни:

– В ней нет батарей, стекол, света, душа, горячей воды, так еще грибок на стенках и так далее. Для чего они мне предложили такую комнату – не знаю. Наверное, чтобы поиздеваться надо мной.

Приморец добавил, что директор интерната несколько раз подавала в суд на инвалида, чтобы «выписать» его (о возможных причинах расскажем чуть позже). Спор еще не окончен – материалы вновь на рассмотрении – хотя последнее решение и было в пользу мужчины. Как отмечает Сергей, несмотря на официальную регистрацию, на порог учреждения его так и не пускают.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Власти Спасска предлагали льготнику комнату на улице Красногвардейской, 104/2, но осмотреть «новое» жилье ему не удалось. На протезах или коляске подняться сложно – а тут еще и подъезд оказался завален мусором.

Подъезд дома, расположенного на улице Красногвардейская, 104/2.

– Представляете, мне пришел ответ от администрации. Они говорят, что условия прекрасные и замечательные. Вот их наглость просто зашкаливает!

Не желая мириться с неудовлетворительными условиями, Сергей снимает комнату в общежитии на улице Красногвардейской, 69/2, на последнем этаже. Лифта в пятиэтажке нет – и длинная лестница становится настоящим испытанием для мужчины на протезах ежедневно. Оплачивает жилье он самостоятельно благодаря пособию по инвалидности. С этих денег еще и умудряется оплачивать алименты ребенку. Помогает в быту мужчине только социальный работник.

В администрации Спасска-Дальнего согласились ответить на вопросы журналиста, объяснили логику своих решений. В августе 2022 года Сергей Б. обратился на личный прием к мэру. Как особо подчеркнули в ответе на наш запрос, посетил его без инвалидной коляски – на своих двоих (да уж, большая наглость предстать перед главой не в кресле, а на протезах). Мужчине все же помогли собрать необходимые документы и озвучили, что в городском округе нет свободных, пригодных для жилья помещений. Кроме того, на учете уже состоят 86 семей во внеочередном порядке и 645 малоимущих семей.

По словам сотрудников, инвалиду уже предлагали к осмотру несколько вариантов жилья, однако он отнекивался. Два из них расположены на Красногвардейской, 104/2, и два – на Спасской, 145. Они также приложили к письму фотографии одной из комнат общежития на Красногвардейской, 104/2.

Фото квартиры в доме на Красногвардейской, 104/2.

Дверь в квартиру дома, расположенного на улице Красногвардейская, 104/2.

По сведениям властей, пространства соответствуют всем нормам: есть вода, свет и тепло. Будем честны: жить в помещениях без отделки особо не хочется, но администрация, как уточнили редакции, готова помочь с косметическим ремонтом. А в мусоре, который заполоняет подъезд, виноваты жильцы дома. Ведь именно они разбрасывают пакеты, снимают радиаторы отопления и другие металлические приборы, ломают поручни и так далее, резюмировали специалисты администрации.

Оценить предоставленные удобства, как заметил инвалид, ему не удалось. Причиной был тот самый мусорный коллапс в подъезде и на лестничной площадке, справиться с которым было не под силу ни специализированной коляске, ни протезам.

– Муниципалитет ежегодно проводит инвентаризацию свободного муниципального фонда, а также ремонтные работы не только общего имущества, но и жилых помещений, – сообщается в письме мэрии.

В официальном документе также было сказано, что Сергей Б. знал о состоянии комнат на втором этаже Спасской, 145, но все равно захотел осмотреть их лично. В очередной раз отметили: помогут при необходимости в ремонте или стройматериалами.

На вопрос о том, велис ли проверки в доме-интернате, на который жалуется мужчина, ответ был прост – это не является полномочиями органов местного самоуправления. Однако, по словам сотрудников ведомства, у них состоялся телефонный разговор с представителями учреждения, во время которого мэрии рассказали, что мужчина сам покинул интернат, а ранее сам объявлял голодовку.

КТО ВИНОВАТ?

Остается неясным, было ли это инициативой мужчины или его принуждали к «отказу» от пищи. Сам Сергей подтвердил начало голодовки, обосновав это якобы жестоким отношением к маломобильным в интернате – однако многим словам мужчины пока нет подтверждения. В мэрии подчеркнули, что в 2016 году его принудительно лечили в психиатрической лечебнице из-за некоторых расстройств поведения. В общем, пока что доказательств обеих сторон недостаточно – и лучше бы правоохранительным органам обратить внимание на противоречивую историю. «Комсомолка» уже направила запрос в прокуратуру, чтобы узнать, организуют ли по материалам проверку.

Редакции предоставили документы, из которых стало ясно, что Сергей несколько раз обращался в полицию. Санитары не выпускали мужчину из интерната. Правоохранители отказывались заводить административные дела, так как в крае действовал режим самоизоляции. Да и самого инвалида не раз привлекали к «административке» за курение, порчу чужого имущества (он сжег матрас в интернате), бродяжничество и так далее. Более того, однажды он стал фигурантом уголовного дела: полицейские подозревали, что он, будучи пьяным, якобы пытался задушить одного из сотрудников интерната. Но дело быстро закрыли в 2020 году из-за недостаточного количества оснований – ни одна из улик не подтвердила этих обвинений.

Сергей продолжает занимать 61 место в очереди на получение жилья. Поэтому, очевидно, снимать комнату самостоятельно и подниматься на пятый этаж на протезах мужчине придется еще долго.

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