Заявление на компенсацию необходимо заполнить на портале «Госуслуг». Фото: Даниил ОПАРИН

Приморцы смогут получить десять тысяч рублей из-за «неудобств», которые нанес декабрьский снегопад. Сообщения об этом активно распространяют местные жители в социальных сетях, не подозревая, что претендовать на выплату смогут не все. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Необходимо написать заявление на портале «Госуслуги». Для этого пользователям сервиса нужно вбить «ЧС» в строке поиска, а после – «Нарушение условий проживания». Заполнить специальное обращение и отправить его можно в личном кабинете, не посещая ведомства.

Однако полагается выплата в размере десяти тысяч рублей только жителям определенных районов, в которых во время непогоды был введен режим ЧС. Ими были Ольгинский и Кавалеровский районы. Несмотря на это, многие приморцы, не зная всех условий компенсации, пересылают спам в надежде на получение компенсации.

– Выплаты в связи с ЧС назначаются на основании выявленных муниципальной комиссией фактов – проживание на территории, где установлена ЧС, и нарушение условий жизнедеятельности. Заявление принимается в период с 17 января по 16 февраля, – рассказали в пресс-службе краевого правительства редакции «Федерал пресс».

Напомним, «Комсомолка» писала, что стихия нанесла огромный урон жителям Ольгинского и Кавалеровского районов. Циклон побил рекорды по количеству осадков. Дороги оказались отрезаны, а спасатели работали в усиленном режиме.

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