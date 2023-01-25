Наши Танечки не плачут, а руководят, изобретают и пишут книги

Приморье гордится своими прекрасными Татьянами. Фото: Сергей БАЛАНОВ

День студента или Татьянин день в России отмечают 25 января. Однако, так было не всегда. «Комсомольская правда – Владивосток» с удовольствием расскажет об известных жительницах Приморского края с этим прекрасным именем, которые вносят важный вклад в развитие региона. Также мы напомним историю праздника, откуда в нем взялось имя Татьяна и при чем тут вообще студенты.

К ИСТОКАМ

Изначально о студентах не было и речи, в храмах 25 января или 12 января (по старому стилю) почитали мученицу Татиану, которая жила в III веке от Рождества Христова. Девушка была из богатой семьи и тайно исповедовала христианство, несмотря на то, что язычники боролись со сторонниками этой веры. По преданию, ее казнили именно в этот день. Если говорить о более современной вехе, то в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «об учреждении в Москве одного университета и двух гимназий». Со временем он стал ведущим вузом страны. Воспитанники алма-матер 1850 году установили праздник в честь основания учебного учреждения. После революции вуз переименовали в Московский государственный университет, а праздник – в День пролетарского студенчества. Но «прожил» он недолго. В итоге какое-то время у студентов не было своей памятной даты. Лишь в 2005 году празднику дали второе дыхание. Теперь он носит гордое название – День российского студенчества.

ТАТЬЯНА ТЕРЕНТЬЕВА

Ректор Владивостокского государственного университета, доктор экономических наук, профессор.

«Университет – это моя любовь», так говорит ректор ВВГУ (ВГУЭС). И добавляет, чувство это вечно, как бухгалтерский учет.

– Профессию мне выбрала мама. Она сказала, что экономические специальности всегда будут востребованы, и они открывают очень хорошие перспективы. А вот определиться с институтом – моя личная задача, я обратила внимание на Дальрыбвтуз, потому что он был рядом с нашим домом.

Татьяна Терентьева. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Татьяна уверяет, что ни разу не пожалела о своем выборе. И советует сегодняшним выпускникам: если нет четкого понимания, кем вы хотите стать, выбирайте экономику или юриспруденцию. Это мощное базовое профессиональное образование, которое дает такую точку опоры, при желании можно и Землю перевернуть. И не верьте мифам, что рынок перенасыщен юристами и экономистами. На толковую молодежь всегда есть запрос.

– Сейчас у ребят очень много возможностей, гораздо больше, чем в мою студенческую пору. Я, к слову, не очень прилежной ученицей была. Меня дважды отчисляли из института. Но это не помешало мне построить карьеру на производстве и в бизнесе – от инженера-экономиста до главного бухгалтера, и затем в университете – от преподавателя до ректора. Моя профессия очень помогает на посту руководителя вуза.

Сегодня ВВГУ входит в пятерку вузов России, у которых собственные доходы составляют более 80%. Татьяна гордится студентами и выпускниками, своими талантливыми коллегами, амбициозными проектами – уникальным IT-колледжем, цифровой трансформацией, победами в престижных конкурсах.

– Не знаю, почему меня назвали Татьяной. Наверное, тогда это было очень популярно. Если задаться тайной имени, то в нем многое, точно, про меня. Этот день – 25 января я всегда отмечаю вместе с нашим университетом, со всеми, кто был, есть и останется студентом, пусть даже в воспоминаниях. Поздравляю всех с Днем российского студенчества! С особенным чувством – девушек по имени Татьяна: целеустремленных, амбициозных, не скучных. Мы, правда, такие.

ТАТЬЯНА ТАРАН

Приморская писательница, член Союза российских писателей и Русского географического общества.

«Вся моя профессиональная жизнь связана со словом», – начала рассказ о себе автор книг о Дальнем Востоке. Журналистом Татьяна решила стать, когда ей было всего 14, тогда районная газета «Заря коммунизма» опубликовала ее заметку про школьные дела. После окончания журфака работала редактором газеты «Причал» в торговом порту, специалистом по связям с общественностью в различных организациях.

– Никогда не сожалела о выборе профессии, такой интересной и многогранной. Самое ценное в ней – общение с человеком, когда за час интервью открываешь для себя новый мир. От первой заметки в газете до выхода первой книги прошли десятки лет, и все это время не прекращалась работа со словом.

Татьяна Таран. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Писательница рассказала, когда-то ей казалось невозможным опубликовать статью на полосу в «Комсомольской правде», но это получилось, и она даже работала в редакции. О написании книги были такие же представления. Но теперь Татьяна уверена, все получается, если есть стремление, и что сказать миру.

Первые ее произведения изданы в художественном жанре – два сборника рассказов и повестей («Список мечт», «Никто не ангел») и роман «Дорога на Горностай». Следующие две книги посвящены столице Приморья. Сейчас в московском издательстве готовится к выходу книга «Владивосток. Время первых», об офицерах императорского флота России, чьими трудами появился город у моря.

– А что касается праздника – дня Татьяны, то замечательно, что он есть. Меня назвали так в честь пушкинской Татьяны Лариной (а сестру – в честь Наташи Ростовой). Специально я его никак не отмечаю, но в этот день в телефоне все мессенджеры переполнены поздравлениями. Это, конечно, очень приятно, что меня любят и помнят.

ТАТЬЯНА КОСТЫРКА

Почетный журналист Приморского края, пресс-секретарь ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1».

Она с детства была очень активным ребенком, а еще с большим воображением. Маленькая Таня писала фантазийные книги с самыми необычными сюжетами. Ей хотелось рассказывать истории о людях, так дорога жизни завела ее в журналистику на «Приморское телевидение».

– Я всегда говорила, что живу и одеваюсь лишь для одного поклонника по имени эфир. После ТВ, я серьезно окунулась в политику, был опыт и в Event-индустрии, такой длинный путь. Теперь я работаю в сфере здравоохранения. И мне это очень нравится.

Татьяна Костырка. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Татьяна и по сей день не может просто сидеть на месте, ее девиз – «быть в тренде». Она поставила цель на год – научиться работать с цифровыми платформами, ей очень интересен маркетинг и SMM. А еще в свои 65 лет эта женщина берет от жизни все. Так, например, она прошла обучение в ВВГУ, стала моделью и вышла на подиум.

– Папа сказал, что если родится девочка, то назовут ее Таней и никак иначе. А ведь мне когда-то так хотелось, чтобы меня звали Наташей. Но желание это было кратковременным. Я очень люблю свое имя. Из года в год влюбляюсь в него и, мне кажется, соответствую. Знаете, обожаю 25 января, мне в этот день всегда дарят белые розы. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех Татьян. Эти девушки очень красивые, самодостаточные, а, главное, добрые.

ТАТЬЯНА КАПУСТИНА

Кандидат психологических наук, доцент кафедры общепсихологических дисциплин ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

Профессия нашла девушку совершенно случайно, «звезды сошлись», красный диплом стал весомым аргументом заниматься психологией дальше. Также теперь работа Татьяны связана со студентами, что очень символично перекликается с праздником.

– Ученики заряжают меня своей энергией, всегда хочется привнести для них что-то новое. Именно это желание легло в основу моей диссертационной работы, в рамках которой я создала методику, это способ оценки личности «12 архетипов плюс». Она научно подтвердила свою эффективность, ее использую я и мои коллеги на практике.

Ученый гордится, что заявила о себе в конкурсе преподавателей «Золотые имена высшей школы», в номинации «Молодые научные педагогические таланты» и одержала победу. Теперь ее имя внесено в «Книгу почета преподавателей вузов РФ».

Татьяна Капустина. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В настоящий момент Татьяна и ее команда разрабатывают методику оценки к суицидальному поведению у человека. Девушка считает, это важная проблема современного мира.

– Родители очень долго думали, как меня назвать. Велись большие споры, спустя неделю наконец-то пришли к компромиссу – Таня. Традиции отмечать этот праздник не сложилось, но в детстве мама лепила пирожки или покупала тортик. Пора бы подумать над тем, чтобы сделать его для себя доброй датой, ведь я еще и приближена к студентам.

ТАТЬЯНА КУРЛЕЕВА

Главный врач краевого перинатального центра, главный акушер-гинеколог края, заслуженный врач Российской Федерации, региональный руководитель федерального проекта «Здоровое будущее».

– Профессию я выбрала неслучайно, нужно было определиться между журналистикой и медициной. На семейном совете отец сказал, что должен быть человек в белом халате, который мог бы оказать родным помощь. Так и порешили.

Татьяна Курлеева. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Татьяна уверяет, даже если бы ей предложили изменить свое прошлое, она все равно бы стала врачом акушером-гинекологом, ведь нет ничего дороже рождения ребенка и возможности помочь ему появиться на этот свет.

Сейчас специалист трудится над проектом «Здоровое будущее», также ей доверили в этом году работу, которая направлена на антенатальную охрану плода, благодаря ему должно получиться снизить показатели материнской и младенческой смертности в крае. А в прошлом году в ГБУЗ «ПКПЦ» появился индивидуальный банк грудного молока – единственный на Дальнем Востоке.

– Наши малыши в Приморье получают самую высокотехнологичную помощь. У нас достаточно сильная детская реанимация, мы принимаем ребят со всего края. Не стоим на месте, постоянно развиваемся, все специалисты повышают свой профиль, делятся знаниями.

Кстати, интересный факт – день рождения главврача прямо перед Татьяниным днем. Но родители даже не думали о празднике, когда выбирали ей имя.

– А вообще, меня хотели назвать Евгенией, но, видимо, не подходило мне это имя. Татьяна мне ближе по духу – бегущая на помощь, я действительно такая. Очень люблю этот праздник, можно сказать, что отмечаю его два дня подряд. Думаю, у каждого есть свой ангел-хранитель. Мой дает мне силу, уверенность, во многом помогает в решении спорных вопросов. Желаю, чтобы у всех Татьян были такие же небесные помощники. Поздравляю всех обладательниц этого красивого имени, знаю, что они настоящие лидеры, красивы внешне, душой и интеллектуально.

ТАТЬЯНА ПРУДКОГЛЯД

Доцент Департамента коммуникаций и медиа ДВФУ, приморский издатель и поэт.

– Я с детства любила писать стихи и рассказы. Моя учительница Ольга Гавриловна тогда сказала мне, что я должна поступить на факультет журналистики. Я всю жизнь работаю в университете. Занимаюсь издательским делом, преподаю, при мне создавался факультет «Издательского бизнеса и компьютерного дизайна», в этом году у нас в ДВФУ открылось направление – медиакоммуникации. Работы много и еще больше молодых талантливых людей, с которыми хочется работать.

Татьяна Прудкогляд. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Татьяна получила свое имя, как она считает, отчасти из-за его популярности. Но не только поэтому, все-таки здесь замешана интересная история. Дело в том, что ее мама работала учителем, когда она рассказала школьникам, что у нее появилась дочка, они предложили дать ей имя Таня.

– Кроме того, у трех моих двоюродных сестер было это имя, и у пяти одноклассниц. Праздник я всегда отмечаю, во-первых, 25 января – это День открытых дверей для наших абитуриентов. Во-вторых, наша большая семья любит эту дату. Кроме того, мой сын назвал свою дочь Танюшей. Сказал, что таким образом он продолжает традиции, у нас в роду всегда будет Татьяна.

ТАТЬЯНА КЛАНОВЕЦ

Директор Владивостокского филиала «Комсомольской правды».

Самого главного человека нашей редакции родители хотели назвать Наташей, но отец и брат, когда увидели малышку в первый раз сказали: «Это же Таня». И вот спустя годы мы в коллективе называем ее уважительно Татьяна Александровна.

Татьяна Клановец. Фото: Мария КАЮРОВА

– Радостно осознавать, что есть отдельный день в году, посвященный моему имени. Пышных мероприятий по этому поводу в семье мы не устраиваем. Но мне всегда приятно принимать поздравления от друзей и коллег. Я благодарна «Комсомольской правде», что через страницы нашей газеты, сайт и соцсети могу поздравить всех Татьян с этим праздником: дочек, мам, бабушек, сестер. Пусть у вас будет лишний повод улыбнуться, а у мужчин еще одна причина подарить цветы.

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25 января обладательницы этого имени обязательно окажутся в центре всеобщего внимания. Ведь это Татьянин день (подробнее)

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