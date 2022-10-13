«Фетисов Арена» и 400 миллионов нужны баскетболистам Приморья для успеха

Первая домашняя игра пройдет 14 октября в спорткомплексе «Олимпиец» . Фото: БК «Динамо – Владивосток»

Осень – это время спорта. Футболисты и хоккеисты края уже успели показать неплохие результаты. Проявить себя будет возможность и у приморских баскетболистов. Кубковый матч против «Иркута» пройдет 14 октября в спорткомплексе «Олимпиец» по адресу Батарейная, 2. Рассказал о настрое, планах и перспективах команды руководитель баскетбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM.

О СУПЕРЛИГЕ

– Как сейчас проходят будни спортсменов?

– Команда вернулась во Владивосток после двух выездных матчей. Мы обыграли дублирующие составы «ЦСКА» и «Зенит», которые участвуют в нашей суперлиге. У команды хорошее настроение, мы в предвкушении сезона.

– Первая домашняя игра 14 октября. С кем матч?

– Мы играем с баскетбольным клубом «Иркут». Хорошая команда. В прошлом году они ворвались в четверку суперлиги. Мы встречались с ними на предсезонном турнире и, по-моему, проиграли в конце. Они нам забросили решающий мяч. Матч с «Иркутом» пройдет в рамках Кубка России, который состоит из двух игр: дома и на выезде. Наша задача – получить максимальное преимущество в первой игре на нашей территории. Этим мероприятием мы будем открывать сезон. Болельщики смогут оценить отремонтированный «Олимпиец». Спорткомплек ждал ремонт 20 лет, а состоялся он благодаря инвестициям правительства Приморского края. Теперь на нашей площадке современное освещение, заменена вентиляция и установлены новые сидения. Нам приятно, что все в бело-голубых цветах, «динамовских», так сказать.

– Какие команды вы видите основными соперниками в чемпионате суперлиги?

– Уже понятно, что в нашей лиги присутствуют клубы и команды, которые имеют фантастический бюджет. Команды, которые нацелены на лигу ВТБ, но их пока туда не взяли. Например, «Руна» (Москва) и прошлогодний чемпион суперлиги «Уралмаш» (Екатеринбург). По своему составу они находятся как будто в недосягаемости. Есть команды нашего уровня – это уральская Ревда («Темп-СУМЗ-УГМК»), Новосибирск («Новосибирск»), Сургут («Университет-Югра»), Московская область («Химки»). Вот пять команд, которые должны бороться за бронзу или совершить некое сверхусилие за счет коллективной игры, роста и обыграть кого-то из лидеров. Такое возможно, к этому все стремятся.

ТРЕНИРОВКИ

– Как проходят тренировки? Можно ли сравнивать подготовку баскетболистов и футболистов?

– Я, как человек, выросший в баскетболе, но призванный осуществлять контроль и некое руководство футболом, недоумеваю, почему футболисты так мало готовятся к играм. Баскетбольная команда живет в режиме двухразовых тренировок. День проходит так: утренняя тренировка с 10 до 12, потом видеопросмотры, аналитика матчей, обед, небольшой перерыв, вторая тренировка с 5:30 до 7 вечера. Освобождается спортсмен около восьми часов и идет ужинать домой. Футболисты же у нас приезжают на базу в 12-13, занимаются спортом часик и разъезжается. У некоторых игроков футбола тоже есть дополнительная нагрузка, но и в баскетболе она есть. В сезоне, если взять объем часов, то баскетбольная команда проводит на 40-50% больше времени в спортивном зале, в тренировочном режиме, чем футбольная.

– Как команда вывозит такие нагрузки?

– Тело привыкает к тренировкам. Если спортсмен всю жизнь в баскетболе, то он в таком режиме, в хоккее – другой режим. В хоккее скажут: «Да вы вообще дети…». Каждое тело сформировано теми связями, которое оно нарабатывало. Я не осуждаю футболистов, но мне кажется, что они проводят на тренировках меньшее время своей жизни. Утром встали спокойненько, потренировались, вечер свободен с семьей.

– Баскетболист может стать футболистом?

– Нет, никогда. Ребенок семи-десяти лет лет, который занимался футболом, наоборот может пойти в наш спорт. Может быть он станет даже хорошим баскетболистом.

– Баскетбол самый травмоопасный вид спорта?

– Смотрите, баскетбол контактный вид спорта, волейбол – бесконтактный. Травмы есть везде.

– Каким нужно быть в спорте?

– Сегодня нельзя быть замкнутым в какие-то убеждения. Нужно быть гибким.

ИСТОРИЯ «ДИНАМО» ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

– Раньше честь нашего края в большом баскетболе отстаивал баскетбольный клуб «Спартак – Приморье». Команда была трехкратным чемпионом суперлиги и серебряным призером Кубка России. «Динамо» – преемник или это совершенно другой проект?

– Баскетбольная история Приморья масштабна, насчитывает более 50 лет и связана корнями с брендом «Спартак». <…> Руководство этого спортивного клуба не справилось с его управлением. В кризисный период они не смогли найти достаточное финансирование и принять те решения, которые позволили бы команде жить. Поэтому «Спартак – Приморье» сняли с чемпионата несколько лет назад. Спустя время появилась возможность восстановить профессиональный баскетбол: пришли партнеры, спонсоры и люди. Бренд «Динамо» не менее исторический. История баскетбола Приморья все-равно неразрывно связана с нами. Многие спортсмены «Динамо» – воспитанники «Спартака». Мы имеем этот опыт, просто сегодня это так.

– Почему в один момент команды, которые представляют Приморский край, вышли из спортивной повестки страны?

– Это ведь не вчера началось. Это следствие ряда решений руководства этих команд. Это касается и футбольного «Луча», и баскетбольного «Спартака». Я сегодня очень горд тем, что мы представляем исторический бренд. В следующем году 18 апреля ему исполняется 100 лет. Я не только баскетбольной командой руковожу, но и являюсь двигателем и управляющим всего спортивного общества «Динамо». Это не только мое желание, но и моя рабочая задача: создавать вокруг общества проекты, которые будут развивать те или иные спортивные направления. Сейчас под брендом «Динамо» есть футбольная и баскетбольная команда, существует детское направление.

– Какие изменения в составе команд и тренерском штабе произошли?

– Изменения колоссальные. В прошлом сезоне мы большую часть игры доверяли молодым баскетболистам, была достаточно низкобюджетная команда. Сейчас все иначе: в составе профессиональные спортсмены, которые способны обеспечивать результат. Игроки с именем и характером. Многие ребята известны приморским болельщикам: Игорь Смыгин, Александр Корчагин. Остались наши ребята. Хороших спортсменов на позиции легионеров набрали, например, Тайрон Харрис.

– В связи с последними событиями, какая ситуация сейчас с Харрисом?

– Абсолютно аполитичный парень. Любит Владивосток, живет здесь десять лет, по миру катается. <…> Он остается в России, у него трехлетняя виза, мы продлили с ним соглашение.

ПЕРСПЕКТИВЫ БАСКЕТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ

– Будущее команды просматривается?

– Да, оно стало более четким. Сейчас спорт в России столкнулся с санкциями. Из наших высших лиг вышли иностранные команды. Если эта команда «Динамо» будет развиваться, то она будет иметь возможность для входа в высшую лигу. <…> Спортивный принцип присутствует, инфраструктура должна быть. Мы имеем «Фетисов Арену». Когда ее строили, было предусмотрено, что она многофункциональна. Можно делить арену между футбольными, баскетбольными и хоккейными командами. Ну это так, перспектива на два-три года.

– У Владивостока есть шансы попасть в лигу ВТБ?

– Шансы есть. Для этого необходимо показать спортивный результат в суперлиге, стать финалистом, призером. Нужно также определенное базовое финансирование и арена. По регламенту это, по-моему, 400 миллионов рублей, а площадка должна быть не менее 5000, «Фетисов Арена» подходит. Вы знаете, смотря на сегодняшний эшелон баскетбола, где играют такие команды как «Астана», «Минск», «МБА», «Самара», «Енисей», «Нижний Новгород», я понимаю, что это те, с кем можно конкурировать. Мы не берем высший эшелон: «ЦСКА», «Локомотив», «Уник», «Зенит». Я всегда буду настаивать на том, что Владивосток – это системообразующий город России. Какую-то риторику осуществлять в контексте, что вы слишком далеко – это предательский настрой. Я думаю, что с этим мы больше не столкнемся.

О ПОДДЕРЖКЕ

– Как вам удалось именно выдержать это убеждение баскетболом, а не сложить руки?

– <…> Я так сформирован, никогда не сдаюсь. Мы искренне любим этот вид спорта. То пространство, которое мы вокруг себя формируем, притягивает ресурсных людей, которые вместе с нами начинают это любить. На нашем пути попадались люди с предательским настроем, руководители региона. Я вспомнил таких людей, как Владимир Миклушевский. У него был предательский настрой к спорту, он принимал очень плохие решения. А настрой Олега Кожемяко более конструктивный, созидательный, позитивный. <…> Он видит точки роста и в них направляет движение. Поэтому создание баскетбольной и футбольной команд – это его инициатива и заслуга, а также президиума спортивного общества «Динамо».

– Важнее командный настрой или поддержка края?

– Это все работает в моменте. Системно, на протяжении всего сезона, должно присутствовать и качество игры. Создается оно за счет индивидуальных действий конкретных людей и взаимодействия в команде в защите или нападении. У нас коллектив для этого соответствующий, дальше все зависит уже от работы тренера. Мотивация региона и зрителя тоже важна. Она добавляет ответственности и желания быстрее преобразовываться.

– Что вы думаете о болельщиках?

– Во Владивостоке присутствует уникальная баскетбольная культура. На трибунах очень много болельщиков, которые видели баскетбол в разных его проявлениях предыдущие 20 лет. Есть и молодежь. Я никогда не видел у нас каких-то агрессивных или унылых настроений. Все понимают, что победа и поражение – это не суть игры. Главное – это 40-минутный экшен, который вызывает эмоции. Бывают такие матчи, когда ты с первых минут показываешь свое преимущество и выигрываешь очень легко, но это не приносит удовольствия. Человек на трибуне хочет соперничества. Он должен ощутить момент, когда он не понимает, кто выиграет. Отдать свою энергию в ту или иную сторону. Когда этот экшен происходит, то, даже если ты проигрываешь, остается чувство удовлетворения.

– Что вы хотите пожелать болельщикам?

– Я приглашаю всех на матч. Я хочу показать людям команду, как проявление мужества, характера и амбиций группы людей. Они зарядят всех, кто придет в зал. У нас тысяча мест в «Олимпийце». Я хочу, чтобы они были заполнены. В этом соперничестве люди ощутят человеческие качества, которые их вдохновят.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала расписание домашних матчей баскетбольного клуба «Динамо» на 2022-2023 год. Все игры в «Олимпийце» бесплатные.

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