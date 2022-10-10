Пожилой леопард Валерий доказал жителям Приморья, что возраст не мешает активной жизни

Пятнистому самцу уже больше 11 лет. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

На территории «Земли леопарда» редкий пятнистый хищник, названный в честь советского хоккеиста и нападающего команды ЦСКА, доказал, что возраст – не помеха активной жизни. Фотографиями зверя поделились сотрудники национального парка.

На снимках Валерий Харламов, а именно так зовут леопарда, всячески позирует перед фотоловушками: крутит головой из стороны в сторону, высовывает язык и вальяжно ложится на землю.

Леопард всячески позировал на камеру. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Сейчас этому хищнику больше 11 лет, но он один из леопардов, который чаще остальных пятнистых кошек попадает в объективы камер.

Напомним, что свое имя леопард Leo 15M получил в 2014 году от игроков хоккейной команды «Адмирал», которые назвали его в честь нападающего ЦСКА. С 2012 году, когда Валерий впервые попал в поле зрение ученых, этот хищник не упускает шанса попозировать перед камерами. В 2013 году он предстал под семью фотоловушками 27 раз.

Назвали краснокнижного хищника в честь советского хоккеиста. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Свое имя он получил от игроков хоккейной команды «Адмирал». Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

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