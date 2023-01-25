Контр-адмиралы, старпомы и капитаны: в День студента – о золотых кадрах МГУ имени адмирала Невельского во Владивостоке

Николай Григорьевич Романов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Не многие ВУЗы Приморского края, да и страны в целом, могут гордиться тем, что их выпускники стали министрами СССР и России, губернаторами регионов, руководителями высшего звена Советского Союза и РФ, академиками, Героями Социалистического труда, кавалерами разных орденов и медалей нашей страны и зарубежных государств – поистине, золотые кадры.

К таким учебным заведениям в полной мере можно отнести ДВВИМУ – ныне Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского, в стенах которого благодаря усилиям преподавательского состава куются профессиональные кадры. Именно отсюда выпускаются организаторы производства с самыми высокими и востребованными человеческими качествами. Ведь море не терпит поверхностных знаний, тем более – разгильдяйства.

«Комсомолка» пообщалась с выпускником ДВВИМУ из далекого 1968 года. Это Николай Григорьевич Романов, биография которого может служить добрым примером для нынешних курсантов высшего морского учебного заведения Владивостока.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В этом году осенью исполняется 60 лет с того времени, как он поступил в училище (тогда это был еще не университет) на судомеханический факультет. И сейчас часто вспоминает своих преподавателей, которыми очень гордились курсанты.

Выпускники тех лет хорошо помнят учителя сопромата Бориса Дмитриевича Пинчука, педагога высшей математики Соловьеву Тамару Васильевну, Германа Семеновича Щукина с кафедры ДВС (двигателей внутреннего сгорания), преподавателя электромеханики Марию Кузьминичну Егорову, учителя термодинамики Геннадия Петровича Кича и многих других, которые буквально пестовали своих курсантов по всем учебным предметам и жизненным вопросам, формировали характеры и человеческие интересы ребят.

ВЫПУСКНИКИ

Из выпускников 12-й роты, в которой числился Николай Григорьевич, сегодня сами преподают в университете. Владимир Федорович Гаманов стал заведующим кафедрой теоретической механики и сопротивления металлов, а Валентин Васильевич Тарасов возглавляет кафедру технологии металлов.

– Гордостью нашего выпуска являются Виктор Годлевский, прошел путь от четвертого механика до старшего, Александр Михлин – работал на ледоколах «Красин», «Адмирал Макаров». Анатолий Царев из четвертого механиком вырос до стармеха, Семен Василенко также прошел этот путь. К глубокому сожалению, его с нами нет сейчас. Как и Анатолия Животова, который был механиком-наставником Дальневосточного пароходства. Все мои товарищи по выпуску отдали флоту по несколько десятилетий безупречной работы. Кстати, более 45 выпускников нашей роты были распределены на судоремонтные предприятия Приморья и Дальнего Востока.

Некоторые выпускники ДВВИМУ 1968 года работали секретарями райкомов КПСС, председателями райисполкомов. Многие завершили морскую карьеру капитанами первого ранга, полковниками, один из товарищей Николая стал контр-адмиралом.

– Я хочу сказать, что для меня этот университет навсегда останется особым заведением. С техническим образованием оттуда по сей день выпускаются очень хорошие специалисты. А какие были преподаватели… Уверен, что и сейчас со студентами работают лучшие из лучших, но я хочу рассказать о моих, родных. Например, на тот момент начальник училища Анатолий Степанович Фролов был еще и прекрасным композитором, город заслушивался, как пели наши парни. Девчонки на наши культурные вечера приходили чуть ли не сотнями, представьте себе. Конечно, соберемся бывшей ротой в этом году, чтобы отметить 55-летие нашего выпуска. Правда, не все смогут это сделать – судьба разбросала нас по стране.

Николай Григорьевич Романов. 5-ый курс ДВВИМУ. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

СУДЬБА НИКОЛАЯ РОМАНОВА

Между тем у нашего собеседника не менее яркая и насыщенная биография, в каждой строке которой целая история, множество эпизодов о весомом его вкладе в социально-экономическое развитие Приморского края.

Даже простой перечень должностей, которые он занимал после окончания ДВВИМУ, говорит о многом: четвертый механик на судах Дальневосточного морского пароходства, заместитель секретаря Комитета комсомола морского транспорта, первый секретарь Находкинского горкома ВЛКСМ, второй, затем первый секретарь Приморского крайкома комсомола, заместитель заведующего отделом оргпартработы Приморского крайкома КПСС, советник ЦК КПСС при ЦК НДПА в провинции Лагман. В 1985 году Николай Романов стал заведующим отделом административных органов Приморского крайкома партии. Завершающим этапом его трудовой биографии было назначение в УВД по Приморскому краю, где он возглавлял несколько служб. Сегодня он пенсионер, полковник в отставке, все также остается в гуще событий края.

ВКЛАД В ПРИМОРЬЕ

Николай Григорьевич и сейчас гордится тем, что ему, первому секретарю Находкинской ордена Трудового Красного Знамени комсомольской организации в 1974 вручили медаль «За трудовую доблесть». До сих пор он помнит день 17 апреля 1971 года, когда в бухте Врангеля закладывали порт Восточный. Сюда, к берегу Тихого океана, на место Всесоюзной ударной комсомольской стройки, со всей страны прибывали сотни молодых людей. И он, первый секретарь Находкинского горкома ВЛКСМ буквально разрывался на части, метался без выходных и, бывало, по ночам, устраивая вновь прибывших в «гостиницу», которой на первое время стал пассажирский теплоход «Приморье», пришвартованный к еще необорудованному берегу бухты Врангеля, решал многие бытовые и организационные вопросы строительства Восточного порта.

А сколько сил пришлось отдать ему, чтобы заложить в пригороде Владивостока на берегу Уссурийского залива дальневосточный «Артек» – пионерский лагерь «Океан». К этому вопросу подключились тогда и первый секретарь Приморского крайкома КПСС Виктор Павлович Ломакин, который решал данную проблему в ЦК КПСС, и председатель Приморского крайкома профсоюзов Иван Кузьмич Елизарьев, который доказывал необходимость детской здравницы на берегу Тихого океана. Конечно, и Николай Григорьевич Романов в ЦК ВЛКСМ убеждал своих коллег – дальневосточникам пионерский лагерь просто необходим.

И, таким образом, усилиями руководителей всех ветвей власти Приморья стартовало возведение «Океана», который также объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Пионерлагерь открыли в 1983 году. За прошедшие сорок лет он принял десятки тысяч детей из всех регионов нашей страны, а также зарубежья. 18 тысяч мальчишек и девчонок ежегодно отдыхают в детском центре «Океан».

Много нервов потратил Николай Романов для того, чтобы в конце 60-х годов начать строительство во Владивостоке Дома молодежи. Правда, тогда он успел принять только участие в торжественной сдаче первой очереди комплекса – гостиницы.

НАГРАДЫ

Еще одна примечательная строка в биографии: почти двухгодичная командировка в Афганистан. Это отдельная история, при воспоминании которой у Николая Григорьевича даже сейчас невольно выступают слезы. Скажем только: в 1988 году за самоотверженную работу он указом президента республики Афганистан был награжден медалью «От благодарного афганского народа», а правительством СССР за образцовое исполнение своих обязанностей в двухлетней афганской командировке был награжден орденом Дружбы народов и Почетной грамотой Верховного Совета Советского Союза.

НАПУТСТВИЕ РЕБЯТАМ

– Мне со всей искренностью очень хочется, чтобы и сегодняшние курсанты МГУ имени адмирала Г.И.Невельского были благодарны преподавательскому составу своего ВУЗа, который повседневно и неутомимо занимается благородным делом – растит будущих настоящих профессионалов-мореходов. От всей души – бесконечного добра вам, ребята, светлой и надежной дороги! Все ваши мечты и устремления, уверен, сбудутся!

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