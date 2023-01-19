Ей говорили, что эта профессия не для женщин, а теперь она занимает высокий пост в правительстве Приморья

Заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко. Фото: Правительство Приморского края

Говорят, студенческие годы одни из самых лучших в жизни человека. Заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко окончила ВВГУ (ВГУЭС) и считает, что это действительно так. Учебное время она вспоминает с любовью и трепетом. Но чем же так покорил университет на тот момент юную студентку? Ответ вы найдете в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ГЛАВНОЕ – ЖЕЛАНИЕ

Почему же выбор пал именно на ВВГУ? Как отмечает Елена, когда она искала, куда поступать в 1991 году, времена были другие. Люди жили по четкому плану: хорошо учиться, чтобы поступить в вуз и найти работу по специальности с достойной карьерной лестницей. Важная памятка: искали дело по сердцу и душе. Наша героиня считает, если ты не любишь свою профессию, жизнь превратится в череду серых дней, а ей этого совсем не хотелось. В то время сфера экономики была на слуху, а ВВГУ уже пользовался популярностью у молодежи. Конечно же амбициозной девушке захотелось проявить себя именно там.

– Моя мама всю жизнь работала преподавателем и сама из учительской семьи, несмотря на то, что родные закончили педагогические вузы, я решила пойти другим путем. Мне хотелось чего-то другого. В Фокино, где я росла и училась, посмотреть на что-то новое тогда возможности не было. Когда пришло время выбирать вуз, я знала, что окунусь в модную, популярную, а главное востребованную сферу. Так я поступила в ВВГУ (на тот момент Дальневосточный технологический институт) на инженера-экономиста.

СТУДЕНЧЕСТВО

Тогда Елена впервые серьезно познакомилась с Владивостоком, три недели она проходила в стенах вуза подготовительные курсы перед вступительными экзаменами. На них она получила те самые знания, которые заложили базу ее дальнейшего обучения.

– Было ли студентам тяжело в те времена? Знаете, мы этого не заметили. Все помогали друг другу, как в учебе, так и в быту. Например, у моей подруги был брат, он работал в морях и передавал нам деликатесы, а вы представляете какое это было для нас счастье? Студенчество – это то время, когда ты чувствуешь, как ослаб контроль родителей, но еще не познал полноценно, что такое взрослая жизнь.

В этом полувзрослом мире ребята изучали себя и будущую профессию. Одним из важных этапов было прохождение практики. Она тоже сыграла роль в карьере Елены Александровны. Где попытать свои силы в экономике, учащиеся выбирали сами.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В КАРЬЕРЕ

– Я подрабатывала в гостинице «Версаль», убирала номера. Познакомилась с административным управленческим составом, попросилась к ним практиканткой. В отделе экономики у меня появилась прекрасная возможность изучить первичную документацию. Хотя бы увидеть, как она выглядит. Я не стеснялась задавать вопросы своим наставникам, разбирала все непонятные моменты, впитывала знания.

Годы обучения достаточно быстро дали свои плоды. После института в 1996 году первым местом работы Елены стал департамент по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, где она начинала, как специалист первого разряда контрольно-ревизионного отдела. Работала в экономическом подразделении, отделе субсидий, который затем и возглавила.

– На выходе из института ты мало себе представляешь, что же тебя ждет за работа. Есть разве что какие-то общие представления. Мой коллектив – настоящие профессионалы, они проработали всю жизнь в этой области. Мне повезло начать свой путь с теми людьми, которые готовы были делиться своими знаниями и опытом. Хоть мне и говорил руководитель: «Девочка, куда ты идешь? Это не женское, неинтересное», я сразу решила, что раз судьба дала шанс, ухвачусь.

СЛОВА НАПУТСТВИЯ

Елена считает, что ее специальность до сих пор актуальна, ведь экономика – основа любого предприятия. Зампред уверена, экономический блок – это центр формирования баланса финансовой стабильности. Базовые направления, которые даются в институте, помогут ребятам в будущем.

– Это большая работа с документами. Поэтому студентам, которые считают, что они достаточно усидчивые, внимательные, способные на кропотливый подход к работе – стоит себя здесь попробовать. Вы всегда будете учиться чему-то новому, ведь это очень обширная и интересная сфера.

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