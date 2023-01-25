С начала 21 века численность леопарда увеличилась с 35 до 121 особи. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Париже на выставке Национального музея естественной истории, посвященной кошачьим жителям Земли, впервые покажут видео с дальневосточными пятнистыми хищниками. Откроется экспозиция в марте и будет работать на протяжении года. Об этом рассказали в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».

Посетители выставки познакомятся с более чем 30 современными видами кошек, посмотрят видео о самых редких представителях этого семейства, а также узнают об их взаимоотношениях с человеком. Отдельное внимание уделят дальневосточному леопарду, популяция которого выросла с начала 21 века с 35 до 121 особи.

Ролик о пятнистом хищнике, который представят на выставке, получили ученые нацпарка. Запечатлеть котят леопарда в таком большом количестве – редкое явление, ведь в отличие от взрослых особей, они не так часто попадают в объективы фотоловушек.

– Видео отлично иллюстрирует, как создание особо охраняемых природных территорий способно реально спасать редких животных от исчезновения и способствовать увеличению их численности. Работа национального парка по сохранению дальневосточного леопарда будет показана как пример выдающегося успеха российской природоохранной работы, – поделился один из организаторов выставки в Национальном музее естественной истории Манон Тулемон.

Ранее это видео уже получило международный резонанс, так как его кадры напечатали на страницах журнала всемирно известного британского издания The Guardian.

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