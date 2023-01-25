Он не может сказать о своих картинах, но на это стоит взглянуть: глухой студент из Уссурийска удивляет своим творчеством

Работы Никиты Грищенко. Фото: Наталья Назаренко

Если бы вы когда-нибудь встретили героя нашей истории на улице, скорее всего, подумали, что это обычный парень. Но за простым студентом Автомобильно-технического колледжа в Уссурийске стоит человек, который родился в полной тишине, он не слышит этот мир, но говорит с ним через искусство. Свои 3D-картины из бумаги Никита Грищенко не выставлял на всеобщее обозрение, пока его талант не заметила куратор и преподаватель экономики Наталья Назаренко. Она предложила ему поучаствовать в городской выставке и Всероссийском фестивале «Творец судьбы», где в итоге получил диплом первой степени. Как это решение повлияло на жизнь Никиты, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ОТ ПОДЕЛОК ДО КАРТИН

Когда юному таланту было шесть лет, ему сделали операцию по улучшению слуха, но реабилитационный период проходит долго, и если бы была возможность получить помощь специалистов раньше, то он мог владеть речью увереннее. На учебе это не оставляет какой-то негативный отпечаток, да, есть трудности, например, с чтением стихов. А для того чтобы в полной мере рассказать о своем творческом пути, ему потребовалась помощь переводчика и куратора. Поэтому корреспондент поддерживал связь с Никитой через Наталью, она передала все ответы на интересующие вопросы.

Детская работа Никиты Грищенко. Фото: Наталья Назаренко

Тяга к искусству проснулась еще в детстве. Все началось с детализированных поделок в стиле квиллинг (искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги). Его моторика поражала взрослых, ребенок мог смастерить бумажный чайный сервиз высотой не более сантиметра и с внимательностью подойти к каждой детали. А теперь, уже будучи молодым человеком, его одногруппников и жителей Уссурийска он поразил работами в технике WPAP (силуэты лица геометрическими фигурами).

ВДОХНОВЕНИЕ

Элвис Пресли, Боб Марли, Элис Купер и другие знаменитые личности стали вдохновением студента, но самый любимый портрет – с героем немого кино Чарли Чаплином. А все потому что у него, как объяснил переводчику Никита, глубокий живой взгляд.

Элис Купер. Фото: Наталья Назаренко

– Родители переживают, как бы мое творчество не отразилось на учебе. Я поступил на специальность повар-кондитер и подхожу к урокам ответственно, на занятиях мне помогает переводчик. Мастерю что-то только в свободное время. Поэтому на одну такую работу уходит неделя. Сейчас это просто мое хобби. Возможно, я пущу его на большой поток в дальнейшем, пока не задумывался об этом всерьез.

«V — значит вендетта». Гай Фокс. Фото: Наталья Назаренко

Мама и папа Никиты тоже с рождения ничего не слышат. И несмотря на то, что волнуются об образовательных успехах сына, все равно поддерживают его увлечения. Они знают, что это –прекрасный способ общаться с миром. В свободное же время семья гуляет на свежем воздухе, ходят в горы и на рыбалку. А недавно они открыли для себя прогулки на сап-досках по морю.

Что же касается работ юного творца, пока что их нельзя где-то увидеть. Он не выкладывает их в социальные сети, мастерит все больше для себя нежели на публику, но все еще впереди.

Никита Грищенко. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Напомним, ранее «Комсомолка» общалась с жительницей Владивостока, которая также, как и герой нашей истории родилась с особенностями слуха. Татьяну Кожевникову это не остановило заявить о себе на всю страну, поучаствовать в киносъемках и вступить в одно из самых популярных и крупных блогерских сообществ. Как ей все это удается? Читайте в материале «Комсомольской правды».

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