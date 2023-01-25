Погода на Камчатке начнет портиться вечером 25 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тихоокеанский циклон приблизится к берегам Камчатки днем 25 января. Уже к вечеру произойдет сильное ухудшение погоды: снег, метель, ветер до 50 метров в секунду, ураган быстро распространятся по многим районам края. Спасатели напоминают об опасности, ведь удар стихии продлится несколько дней, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

По данным «Камчатского УГМС», днем 25 января в Петропавловске – Камчатском, в Елизовском, Усть-Большерецком и Соболевском районах пройдет сильный снег с порывами штормового ветра до 25-30 м/c. На крайнем юге полуострова ветер будет достигать ураганной силы 45-50 метров в секунду. Опасное явление природы быстро распространится на все южные районы уже ночью 26 января, а днем – погода начнет портится и на севере края.

Метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, ураган, гололед на дорогах и видимость 0,1 - 0,5 километра сохранятся до 27 января. Кроме того, объявлена лавинная опасность, а высота волн Тихого океана может достигать 8 - 10 метров.

Спасатели предупреждают, что повышена вероятность пропажи, травмирования и гибели людей все населенных пунктов. Также вероятны перебои в системе электроснабжения, срыв слабоукрепленных конструкций, падение деревьев и осложнение обстановки на дорогах.

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