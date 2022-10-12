Корабль попал в шторм, когда направлялся во Владивосток. Фото: скриншот с видео

Груженое автомобилями судно шло из Японии во Владивосток, когда его накрыл шторм. Видео с последствиями удара стихии попало на камеру одного из членов экипажа. Пострадали десятки иномарок, сообщает «КП – Владивосток».

«Пароход попал в шторм… жадность... сгубила. Вот, «Прадос» красавчик был, и другие машины прилипли друг к другу», – такими словами начинается видеоролик, который оказался в распоряжении редакции. Свежий «Прадос» изувечили железные балки, остальные автомобили стоят на конструкции сплоченно, в ряд, «прилипшие» одна к другой. Некоторые машины едва не выбросило за борт.

Машина держится на «честном слове». Фото: Скриншот с видео

Предположительно на кадры попало судно SAFE. Автор видео утверждает, что корабль попал в шторм, когда направлялся во Владивосток. Но в целом, по словам оператора, причина происшествия заключается в халатности перевозчика, который пренебрег мерами безопасности и постарался «запихать» на борт как можно больше транспортных средств.

Руководитель компании JAPAN EXPERT Артур Медведев отмечает, что данное судно в основном перевозит разборные машины: распилы и конструкторы, иногда – б/у авто под полную пошлину. Он добавил, что теперь владельцы иномарок будут вынуждены обратиться к грузоперевозчику, чтобы тот компенсировал ущерб.

– Сейчас довольно непросто делать какие-то предположения насчет того, что стало причиной инцидента. Возможно, это плохая работа стропальщиков, такелажников, которые неправильно зафиксировали автомобили, либо это форс-мажорные обстоятельства. Ситуация сложилась двоякая: судовладелец будет опираться на шторм, автомобилисты – на плохую работу экипажа.

В этой связи эксперт подчеркнул, что выход такого небольшого 27-летнего корабля в море чреват тем, что он будет на волнах сильно раскачиваться. По его словам, это не то судно, которое предназначено конкретно для перевозки автомобилей.

– В нашей практике подобных инцидентов не было, надеюсь, что не будет. В практике судовладельцев, на моей памяти, это второй подобный случай. Еще один был либо в 2017, либо в 2018 году. В таких ситуациях владелец обращается с претензией к грузоперевозчику, предоставляя фотоопись автомобиля до погрузки и после, а также указывает повреждения. Сам по себе это очень длительный процесс. Уже после компенсируется ущерб, который был причинен автомобилю, – отметил специалист.

Установить предварительный ущерб и количество поврежденных автомобилей пока затруднительно. Судно принадлежит японской компании Aksys logistic. По данным marinetraffic, в настоящее время SAFE находится в порту Владивостока после трехдневного рейса из порта Фукуи. Редакция продолжит следить за развитием событий.

SAFE. ФОТО: marinetraffic

Грузоподъемность судна составляет 2419 тонн, текущая осадка составляет 3,3 метра. Ее общая длина (LOA) составляет 74 метра, а ширина – 13 метров

Отметим, что сегодня в России сложилась непростая ситуация с покупкой автомобилей из-за рубежа. Как утверждают собеседники агентства, порты Владивостока остаются переполненными, поэтому отправку из Японии приходится ждать по полтора-два месяца. Дополнительные трудности возникают при оформлении электронных ПТС – в местных лабораториях продолжается модернизация оборудования, из-за чего образуются большие очереди. В том числе растут тарифы на содержание автомобилей, пока они простаивают на складах. Увеличение цен коснулось и брокерских услуг. В итоге на фоне падения курса доллара и удешевления машин в Японии, в РФ цены только продолжают подниматься.

Напомним, в декабре прошлого года «КП – Владивосток» писала, что во Владивосток прибыл сухогруз Sun Rio с машинами, которые промерзли насквозь. Кресла, коробка передач и бортовая часть оказались полностью покрыты льдом. Также, редакция сообщала о пожаре на судне «Ангара», на котором сгорело почти 600 автомобилей из Японии, разбирательства продолжаются уже около полугода.

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