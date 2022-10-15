«Мне будет сниться ваш Золотой мост»: Сергей Жуков почти признался в любви к дальневосточной столице

Встреча с журналистами прошла в одноименном баре. Фото: Виктория ТЕРЕНТЬЕВА

Бар «Руки Вверх!» во Владивостоке радует посетителей уже не один день, а вот официальное открытие прошло только накануне. Солист легендарной одноименной группы Сергей Жуков лично посетил свое детище и рассказал журналистам, почему этот бар претендует на звание лучшего среди ему подобных в других городах. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Артист рассказал, что история сети баров началась еще 11 лет назад. Тогда в Санкт-Петербурге открылся первый «Руки Вверх!». Создавался он лично руками певца и его команды буквально по крупицам, именно поэтому Сергей Жуков очень трепетно относится к своему, так сказать, детищу. На сегодняшний день таких баров по стране 27. И вот один из них – во Владивостоке – теперь тоже может похвастаться тем, что лично принимал в гостях «папу» проекта.

– Самое главное – мы все делаем одно дело, и именно поэтому очень важно, чтобы я был в это погружен. Это единственный бар, в котором я еще не был лично, своими ножками. И вот я, наконец, в него зашел – сюда во Владивосток. И могу вам сказать, что это очень топовое место, я считаю, даже по сравнению со многими другими «РВ!» барами . С такими видами уж точно – мне будет сниться ваш «Золотой» мост! – поделился с журналистами певец.

Также звезда поделился, что очень удивлен тому, как разрастается Владивосток.

– Я вообще ничего у вас не узнаю. Все время приезжаю и удивляюсь. Говорят, что у вас тут можно гектар получить! Вот, думаю пойти взять, – пошутил Сергей Жуков.

Ранее мы уже писали, что на встрече артист поделился с публикой секретом, чем, безусловно заинтриговал.

Напомним, что накануне во Владивостоке два дня подряд группа «Руки Вверх!» давала концерты. На одном из них произошло то, чего не было еще никогда.

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