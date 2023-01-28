Авария произошла минувшей ночью. Фото: telegram-канал @dpskontrol_125rus.

Жителей Большого Камня предупреждают о возможном отключении отопления и горячей воды, после того, как большегруз снес защитные ограждения на въезде в город.

По словам главы Большого Камня Рустяма Абушаева, компенсатор теплотрассы на улице Пригородная остался без укрепления, из-за чего при повреждениях главного трубопровода от котельной город останется без горячей воды и отопления.

Из-за ЧП, причиной которого стал трал с экскаватором на борту, для большегрузов закрыли въезд в город и из него, а также трассу в сторону автовокзала и проезд по объездной. Как только на последнем участке установят освещение и исправят ошибки, которые допустил подрядчик при проектировании светофоров, движение возобновят.

Специалисты будут укреплять теплотрассу весь день, а при необходимости работы продолжатся ночью. Жителей города просят не беспокоиться, так как ситуация находится под контролем администрации.

Напомним, что минувшей ночью большегруз снес защитные ограждения трубопровода, что встревожило жителей Большого Камня. Место аварии посетил Рустям Абушаев, который созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям.

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