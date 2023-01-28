Погода на февраль 2023 во Владивостоке: последний месяц зимы обещает быть теплее

В некоторые дни ожидается снег с дождем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уходящий январь принес жителям Владивостока несколько неприятных сюрпризов в виде аномальных морозов. Рассказываем, что ждет жителей столицы Приморья в предстоящем феврале 2023 года.

Погода в последнем месяце зимы будет незначительно отличаться от среднестатистической. В начале февраля столбики термометров повысятся и подойдут к климатической норме с более благоприятными и спокойными температурными значениями.

По информации портала «Gismeteo», в основном на протяжении всего февраля 2023 года ожидается переменная облачность. В некоторые дни пройдут небольшие и умеренные осадки разной интенсивности, которые начнутся 15 февраля и закончатся только к 18 февраля. Объем выпавшего снега за это время будет незначительным, несмотря на протяженность. Снег с дождем синоптики прогнозируют на конец месяца, в самый теплый день всего периода – 27 февраля.

Средняя температура в феврале 2023 года по ночам будет опускаться до -12°C, днем подниматься до -6°C, максимальная достигнет 0°C, а минимальная -16°C.

По информации синоптиков Примгидромета, на всей территории Приморья за месяц осадков выпадет меньше среднего многолетнего количества.

В среднем столбики термометров покажут до -12...-17°C, на севере края – до -19°C, а в прибрежных районах – до -7...-10°C. Эти показатели на 1-2°C ниже средних многолетних значений.

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