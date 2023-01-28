Осадки обрушатся на край из-за циклона. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики предупреждают жителей Владивостока о надвигающимся снегопаде, который продлится больше 10 часов.

По информации метеосайта windy.com, 1 февраля во Владивосток ворвутся осадки. Начнутся они в 7:00, а завершатся только в 19:00. Таким образом, жителям и гостям города стоит готовиться к 12-часовому снегопаду.

Напомним, что об ухудшении погоды предупреждали и приморские синоптики. По словам специалистов, в ночь на 1 февраля во Владивостоке похолодает до -6...-9°C, а днем столбики термометров поднимутся до -3...-6°C.

Из-за циклона, который придет с Китая и выйдет в Японское море, на западе и юге края 1 числа температура воздуха достигнет -7...-15°C, на остальной территории -17...-25°C, а на северо-востоке -30°C. День же обещает быть теплым, столбики термометров покажут до -1...-8°C, а на юге Приморья и вовсе могут подняться до +2°C.

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