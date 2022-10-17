Рок-певица Мара специально прилетела из Москвы в Приморье для поддержки мобилизованных

Исполнительница не просила гонорары за свое выступление. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Для мобилизованных жителей Приморья, которые сейчас проходят боевую подготовку, известная рок-певица Мара исполнила свои композиции. Перед военнослужащими на полигоне села Монастырище в Черниговском районе также выступили творческие коллективы края, депутаты государственной думы, ветераны боевых действий на Северном Кавказе, в Афганистане.

Мероприятие прошло на полигоне села Монастырище в Черниговском районе. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Как рассказал директор департамента внутренней политики Приморья Захар Овчинников, Мара прилетела в край из Москвы специально для поддержки наших военнослужащих и не попросила какой-либо гонорар. Ее выступление – это знак внимания и уважения к тем, кто сейчас готовится к отправке в зону СВО.

– Во все времена наши города защищали и восстанавливали такие мужественные бойцы, как вы, – отметила исполнительница, после чего зрители услышали песню «Раненные города».

По словам депутата Александра Щербаков, главная задача сейчас – это объединиться и помогать друг другу защищать родных, близких и свою Родину.

– Когда мы едины, мы непобедимы. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Главная задача - объединиться для защиты Родины. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Кстати, Мара выступила перед бойцами не только на в селе Монастырище, но и на полигоне «Сергеевский».

Напомним, что приморских военнослужащих поддержал и народный артист России Григорий Лепс.

Мара также выступала на полигоне «Сергеевский». Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

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