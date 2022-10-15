Олег Кожемяко передал дроны и рации приморскому отряду «Тигр»

Новые спецсредства. Фото: Правительство Приморского края

Олег Кожемяко передал партию спецсредств приморскому отряду «Тигр». Об этом сообщает правительство Приморского края. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Глава Приморского края лично навестил бойцов, пообщался с ними, а также доставил очередную партию квадрокоптеров и радиостанций. В правительстве отмечают, что сейчас боевую подготовку проходят 200 человек, большинство из которых в отряде «Тигр». В числе занятий бойцы учатся оказывать медпомощь на поле боя и проходят огневую подготовку.

– Это те знания, которые помогут сохранить жизнь бойцу и его товарищам. Люди разные, у каждого своя мотивация, свой опыт, свое мировоззрение. Моя задача – научить навыкам сохранения жизни, – дополнила инструктор по полевой медицине Евгения.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Фото: Правительство Приморского края

Олег Кожемяко говорит, что приморские «Тигры» отлично зарекомендовали себя в зоне военных действий, с наилучшей стороны.

– Они держат позиции, не бросают товарищей, мы их ставим в пример новому составу отряда. И противник это «оценил», попытавшись прорваться там, где стояли наши ребята. Это ваша школа, она показывает отличные результаты, продолжайте дальше данную работу.

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