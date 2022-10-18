Измученного дельфина спасли от смерти неравнодушные жители Камчатки

Неравнодушны люди спасли детеныша дельфина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На побережье Охотского моря выбросило дельфина. В сети распространилось видео, где заботливые мужчины спасают от смерти млекопитающее. Журналисты «Комсомольской правды» решили разобраться, почему морское животное оказалось на суше, а также как правильно действовать при оказании помощи ему.

Как оказалось, несколько мужчин проезжали недалеко от побережья, когда заметили крупную особь на берегу. Они остановились и записали видео, где помогают дельфину. На видеозаписи тело и плавники малыша трясутся.

Очевидно, он долгое время провел на суше. Во время спасательной операции мужчины перенесли на руках к воде несчастное животное, бьющиеся в конвульсиях. Неравнодушные люди не заходили на глубину, а положили его под волны.

– Осторожно! Главное, чтобы назад его не выкинуло. Уже начинает шевелиться, молодец. Сейчас очухается красавчик, – комментируют видео снимающие.

Спустя несколько минут животное, которое до последнего боролось со смертью, восстановилось. Оно плавно набрало темп и устремилось на глубину.

Редакция «Комсомолки» отправила видео специалистам, чтобы узнать, правильно ли оказана помощь млекопитающему, и как оно оказалось на суше.

– Опасно, конечно. Люди не знают, но и переворачивать через грудной отдел нельзя, так как возможны повреждения и травмы млекопитающего. По-хорошему, его бы ещё и не бросать в самом накате, где ослабленного дельфина колбасит, а поддерживая на плаву вывести хотя бы на 50-100см глубины. Тут ребята хотели помочь, но не очень хотели мокнуть и мерзнуть. Но, вообще и на том они спасибо, – прокомментировал видеозапись научный эксперт центра Дельфа Григорий Цидулко.

Руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын отметил, что особь на видео – это полосатый продельфин.

– Возможно, он очень молод, но это точно не детеныш. Млекопитающие этого вида – самые маленькие дельфины. Размер взрослого морского животного чуть больше двух метров. Скорее всего на видео самка, так как они еще меньше. Видимо, все-таки полосатый продельфин оказался на берегу из-за шторма.

Стоит заметить, что во время спасения млекопитающее может пострадать, поэтому важно знать, как действовать в подобной ситуации. В первую очередь, следует связаться со специалистами и проконсультироваться. Необходимо также обеспечить увлажнение кожи морского животного, так как она может пересохнуть у любого китообразного. Для этого его нужно поливать водой и укрывать материалом, который впитывает влагу. Не менее опасно нахождение морских жителей под палящим солнцем. Чтобы не травмировать дельфина, переносить его с берега на воду стоит на тканях больших размеров или же на носилках.

Эксперты обратили внимание, что ветеринар должен осмотреть животное, но, когда счет идет на минуты, лучше самому помочь морскому обитателю.

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