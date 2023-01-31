Хищницу назвали в честь древнеримской богини удачи. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Приморский киберволонтер использовал свое творчество для поддержки заповедника «Земля леопарда» через интернет. Именно поэтому 31 января мужчина обрел титул «Хранителя леопарда» и получил возможность дать имя редчайшей кошке. Назвали одного из 121 дальневосточных леопардов в честь богини удачи – Фортуна, сообщили сотрудники заповедника.

Краснокнижной кошке около пяти лет. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Хранители леопарда – это программа заповедника, в рамках которой участники становятся «крестными» хищников: помогают сохранить природу и выбирают имя «подопечному». Отличить «своего» леопарда можно благодаря уникальным узорам пятен на боках животного.

Дизайнер много лет помогал заповеднику через интернет. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Владивостокский дизайнер Антон Гаврев много лет удаленно помогал сотрудникам «Земли леопарда» и выступал автором картин, баннеров, логотипов и медиапроектов, направленных на сохранение редких зверей. За большие заслуги перед заповедником дизайнер впервые стал Хранителем и выбрал необычное и символичное имя для молодой хищницы под номером Leo 114F:

– Природа создавала великолепное разнообразие форм жизни миллиарды лет. Но человек назвал это ресурсом: в погоне за сиюминутной выгодой нарушил равновесие, уничтожил некоторые виды, а другие довел до грани исчезновения. Человечество несет ответственность за природу и должно бережно хранить ее. Мы можем свести к минимуму следы нашей жизнедеятельности. Природа удивительна, она восстановится, если дать ей шанс. Поэтому так важны нацпарки и заповедники, как и помощь небезразличных людей. Совместными усилиями мы можем сохранить сокровище, в котором имеем счастье жить, нашу планету.

Фортуна нередко исследует новую территории. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Возраст Фортуны около пяти лет, а обитает она в центральной части нацпарка «Земля леопарда». Редкая кошка активна, любит исследовать новые территории и нередко попадает в кадры фотоловушек. На фотографиях Фортуна нередко принюхивается к земле. Исследователи считают, что таким образом хищница ищет партнера и в бедующем, возможно, у нее появится потомство.

Следует отметить, что звание Хранителей уже получили многие медийные личности, как Дима Билан, Илья Лагутенко, Юрий Трутнев и другие. Кроме того, волонтером может стать любой желающий, заповедник готов к сотрудничеству.

Напомним, «Комсомолка» писала о своем подопечном леопарде «Сочи». В 2023 году «крестнице» исполнилось 11 лет, поэтому краснокнижную кошку можно отнести к почетным долгожителям.

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Дальневосточный леопард (он же амурский, или амурский барс, он же восточносибирский, он же маньчжурский, он же рanthera pardus orientalis) – самая редкая большая кошка планеты и самая загадочная. До XIX века сведения о нем скудны и отрывочны (подробнее)

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