Сейчас Сочи около 11 лет. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Одиннадцать лет – немало для дальневосточных леопардов, в дикой природе они живут 14-16 лет. Вот и нашу «крестницу» Сочи можно отнести к почетным долгожителям, в ФГБУ «Земля леопарда» говорят, что это – «серебряный возраст» для пятнистой кошки. С тех пор, как «Комсомольская правда – Владивосток» писала о подопечной в мае 2022 года, пятнистая кошка повзрослела на один год и несколько раз попала в объектив камер.

Leo 21F впервые зафиксировали в 2013 году молодым котенком, только вошедшим во взрослую жизнь. С тех пор она довольно часто оказывалась в центре внимания, видимо, так понравилось красоваться перед фотоловушками, которые есть на ее территории. Но и сегодня наша старушка продолжает появляться возле объективов, хоть и реже, нежели раньше, и все же специалисты национального парка могут рассмотреть и оценить ее состояние:

– За последний год Сочи несколько раз была снята автоматическими камерами. На кадрах она неспешно проходит мимо, при этом она выглядит здоровой и сытой. Может даже показаться, что это относительно молодой леопард. Благодаря эталонным местообитаниям, где хватает еды и отсутствует влияние человека, Сочи на протяжении всей жизни остается здоровым и полным сил зверем.

Кстати говоря, подопечная «Комсомолки» – многокотья мама, в 2015 году ученые отметили, что она принесла рекордное количество котят – 16 малышей. Специалисты предполагают, что Сочи становилась матерью как минимум еще один раз после 2016 года. Однако в последнее время на снимках она появляется без леопардят.

Несмотря на возраст, леопардица чувствует себя отлично. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

ПОЧЕМУ «КОМСОМОЛКА» НАЗВАЛА СВОЕГО ЛЕОПАРДА СОЧИ?

Когда нужно был выбирать имя, а это был далекий 2014 год, пол леопарда еще не был известен, так что мы решени остановиться на нейтральной кличке. В это время только закончилась Олимпиада, где леопард был одним из символов, поэтому «Комсомолка» остановилась на имени Сочи.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ «КРЕСТНЫМ» ЛЕОПАРДА?

Официально программа называется «Хранитель леопарда». Это титул, который присваивается человеку или организации за вклад в дело сохранения природы нашей страны и мира. Хранитель берет под символическую опеку дальневосточного леопарда и выбирает ему имя.

Среди обладателей титула Хранитель леопарда: представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, зоолог и телеведущий Николай Дроздов, российский певец Дима Билан и другие. Из организаций можно выделить хоккейный клуб из Приморья «Адмирал».

Самка стала реже попадать в объектив камер. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

СПРАВКА ОБ АМУРСКОМ ЛЕОПАРДЕ

Дальневосточный леопард – самая редкая в мире крупная кошка и одно из самых редких животных на планете. В России отмечено 121 особь. Зверь обитает на юго-западе Приморья и на небольшом участке КНР, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной в национальном парке «Земля леопарда», созданном в 2012 году рядом с Владивостоком.

Исторический ареал пятнистой краснокнижной кошки раньше был намного шире, животные обитали на юге Дальнего Востока России, в северо-восточном Китае и на Корейском полуострове. В XX веке ареал резко сократился до менее 10% от прежних размеров. В 2023 году была подписана программа искусственного расселения леопардов: ученые национального парка и других организаций в первую очередь выпустят изъятых для реабилитации зверей в южной части Сихотэ-Алиня, в том числе и в Уссурийской заповеднике. К 2030 году здесь должна сформироваться новая популяция численностью 25 особей.

ПОДДЕРЖАТЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЛЕОПАРДА

Внести свой вклад в реабилитацию зверя и в сохранение всей популяции редчайшего леопарда можно на сайте ФГБУ «Земля леопарда», для этого просто перейдите по ссылке.

«Комсомолка» стала хранителем Сочи в 2014 году. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

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