Мосты являются одним из главных символов Владивостока. Фото: Антон ПИКУС

Больше века жители Владивостока мечтали хотя бы об одном мосте и вот вам сразу целых три, да еще каких! Строительство началось к саммиту АТЭС, который проходил в 2012 году.

Сейчас мосты украшают побережье столицы Приморского края и являются главным визуальным символом города.

ЗОЛОТОЙ МОСТ

Мост простирается над бухтой Золотой Рог. Гигантская конструкция, под которой спокойно проходят большие корабли и океанские лайнеры.

Разговоры о мосте через морской залив ходили давно. Взяться за строительство хотели еще в начале прошлого века, но планы перечеркнули войны. К идее вернулись в советское время, но до дела так и не дошло.

Лишь в 2005 году замысел о возведении долгожданного моста осуществился. Точнее сказать, начал свою жизнь. Строили его в течение трех лет, в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. Первые три года мост был открыт и для пешеходов, но в 2015 году пешеходное движение запретили.

Когда построили Золотой мост, перебираться из одного района города в другой стало гораздо удобнее. Раньше на дорогу вокруг бухты Золотой Рог можно было потратить часа полтора, а теперь попасть из центра в район полуострова Чуркин можно всего за 5-10 минут.

Пройтись по мосту пешком не получится, зато можно полюбоваться на высокие опоры для вантов. Обычно их ставят в виде буквы «А», а во Владивостоке через Золотой Рог их построили в виде буквы «V».

На плывущие по бухте корабли и высокие конструкции приятно смотреть круглый год. Особенно красивый вид на мост открывается, когда вершины опор скрываются в тумане.

Золотой мост ночью. Фото: Игорь НОВИКОВ

Интересные факты:

С помощью вантового веера поддерживается девять пролетов объекта.

65 метров – высота пролета от водной поверхности до конструкции.

226 метров – высота пилонов.

Конструкция настолько прочная, что ей не страшен ураганный ветер.

Наличие пешеходной зоны.

Автомобильный транспорт движется по двум трехполосным дорогам.

Мост способен выдержать землетрясение в 8 баллов.

РУССКИЙ МОСТ

Это один из самых длинных в мире по протяженности вантовых мостов. Раньше до острова Русский добраться можно было только на пароме. Когда стало известно о проведении саммита АТЭС-2012, в краевом центре началось строительство долгожданного моста. Работы шли несколько лет, в городе появились дополнительные объездные дороги.

Русский мост. Фото: Игорь НОВИКОВ

Торжественное открытие состоялось в день рождения города 20 июня 2012 года, он стал долгожданным подарком жителям и гостям Владивостока.

Пилоны Русского моста по своей форме имеют сходство с буквой «А». Ванты украшены цветами российского флага. Своеобразные «уши» пилонов видны почти из каждого уголка Владивостока. Чтобы посмотреть его поближе, надо доехать до остановки Назимовская батарея на материке или до поселка Поспелово на острове Русский. В темное время суток вид просто волшебный.

Завораживающий вид. Фото: Игорь НОВИКОВ

Интересные факты:

Главная металлическая балка пролета весит 23 000 тонн.

Общая длина моста 1 885,53 метров.

Его протяженность, включая эстакады – 3 100 метров.

Центральный русловой пролет достигает длины – 1 104 метра.

29,5 метра – общая ширина сооружения.

Ширина проезжей части 21 метр.

Высота двух пилонов 320,9 – метра.

МОСТ ЧЕРЕЗ АМУРСКИЙ ЗАЛИВ

Низководный мост стал частью новой скоростной магистрали, которую протянули от поселка «Новый» через Советский район Владивостока и далее в обход города к бухте Патрокл. Отсюда можно напрямую выехать к подъездной эстакаде Русского моста. А там и до кампусов ДВФУ и Приморского океанариума.

Строительство началось в ноябре 2009 года в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, а торжественное открытие состоялось в конце лета 2012 года, первыми его посетителями стали мэр города (на тот момент этот пост занимал Игорь Пушкарев) и работники администрации, а также 2 000 участников традиционного велопробега.

Мост представляет собой эстакадную конструкцию, которая проходит всего в нескольких метрах над морской поверхностью. Отсюда и название – низководный мост, высота подмостовых пролетов которого всего шесть метров – не предусматривает прохождение даже мелких судов.

От собратьев отличается оригинальностью освещения. Вместо штатных галогенок на нем установили светодиодные светильники. Получилось не только эффектно, в плане создания безопасности движения, но и красиво.

В непогоду у проезжающих по мосту есть возможность прочувствовать все силы морской стихии и наблюдать биение волн об опоры.

Низководный мост глазами водителя. Фото: Ярослав ЮРИН

Интересные факты

Общая протяженность сооружения – 4 362 метра (3-й по длине в России).

Число пролетов 80 штук.

Полная ширина сооружения 24 метра.

Ширина проезжей части 15 метров.

Число полос движения по две в каждую сторону.

Одна авторазвязка типа «Клевер» с улицы Маковского в черте Владивостока.

Максимальная проходимость моста – 35 000 единиц транспорта в сутки.

Напомним, что все три моста закрыты для пеших прогулок. Золотой и Русский изредка открывают по особым случаям, например, для проведения флешмоба или международного марафона. Во время открытых мероприятий рекомендуется соблюдать меры осторожности, особенно в ветреную погоду.

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