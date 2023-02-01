Сражалась за детеныша: стычка ларги и падальщика в Морском заповеднике попала на видео

Ларги спасала своего детеныша от нападок птицы. Фото: Игорь Катин.

Приморские ученые наблюдали за вскармливанием детеныша ларги, когда процесс прервала наглая ворона. Заботливая мать вступилась за своего детеныша и отогнала птицу, что запечатлели на видео, сообщили 1 февраля сотрудники нацпарка «Земля леопарда». Подробности – в материале «Комсомольской правды Владивосток».

В Дальневосточном морском заповеднике начался сезон размножения ларг в начале января. Каждую зиму пятнистые тюлени обитают на заповедных островах архипелага Римского-Корсакова залива Петра Великого. С помощью специального оборудования ученые дистанционно и скрытно наблюдают за естественным поведением морских млекопитающих.

– Камеры фиксируют в самых тонких деталях процессы родов, кормления детенышей, спаривания и отношения между разными особями. Начавшийся во второй половине января процесс родов в популяции развивается по нарастающей, достигая пика к концу февраля, продолжается до конца марта. Кроме того – при благоприятных погодных условиях – с помощью БПЛА проводятся учеты на всех лежбищах архипелага. Оценку нынешнего сезона размножения можно будет дать не раньше марта, – рассказал Игорь Катин, научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН.

Ученые дистанционно наблюдают за поведением пятнистые тюленей в Приморье. Фото: Игорь Катин.

Установлена система видеонаблюдения на острове Кентавр в 2,5 километрах от кордона острова Большой Пелис. Исследователи наблюдают за отношениями между тюленями и птицами. В период размножения ларг белоплечие и белохвостые орланы, большеклювые и черные вороны питаются оболочками плодов (полпредами) и павшими животными.

Благодаря камерам сотрудники заповедника смогли оценить поведение встревоженной ларги, которая защищала своего детеныша от нападок вороны. Во время вскармливания падальщик решил украсть полпред, но отогнала птицу от малыша заботливая мать.

Как правило, детеныши ларги набирают во время кормления около двух с половиной килограммов в сутки. Если их вес при рождении около 8 килограммов, то к концу выкармливания они достигают более 40 килограммов.

Следует отметить, что многие птицы, в том числе и краснокнижные, зимуют на острове вместе с ларги. Помогает пережить холода им большое количество пищи. За один сезон они съедают около 1500 килограммов пищи.

Ученые отметили, что в 2023 году ларги расположились не на льдинах, а на берегу. Несмотря на это, аномальные морозы на размножение тюленей не повлияли, поэтому наблюдение за животными стало еще уникальнее.

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