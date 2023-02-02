В Приморье задержаны бизнесмен Алексеенков и двое мужчин по обвинению в создании ОПГ вымогателей и убийц

Решается вопрос о мере пресечения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Приморья подтвердил информацию о задержании известного местного предпринимателя Алексея Алексеенкова по подозрению в бандитизме. Это сын Виктора Алексеенкова – главы краевых федераций по самбо и дзюдо, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Следствие считает, что банду фигурант создал в 2003 году и руководил ею несколько лет. Алексеенков якобы привлек для участия в нападениях и других лиц, включая своих знакомых (двоих мужчин УФСБ совместно с УМВД задержали вместе с подозреваемым). Банда, следует из сообщения СК, «крышевала» местный средний и малый бизнес, а члены ОПГ вплоть до 1 февраля 2023 незаконно закупали оружие и боеприпасы, вымогали деньги. В домах подозреваемых провели обыски: изъяли вещдоки и средства связи.

– В настоящее время установлена их причастность к двум убийствам. Одно из них совершено возле дома по улице Жигура в городе Владивостоке в июле 2003 года, второе в ноябре 2005 года в районе улице Шилкинской в том же населенном пункте, – сообщили в региональном СК.

Алексей Алексеенков руководил двумя организациями в сфере застройки и ремонта транспорта, однако они обе уже ликвидированы. Отец фигуранта Виктор, по неподтвержденной информации, известный в криминальной сфере Приморья авторитет 90-х. Тогда во Владивостоке было несколько крупных ОПГ, включая «Трифоновских» и непосредственно «Алексеевских». Глава первой банды, спортсмен Александр Ясин, к слову, тоже находится в СИЗО из-за обвинения в бандитизме, как и его потенциальный заказчик Армен Бабакохян.

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