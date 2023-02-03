Использовала фотоловушку как видео-няню: краснокнижную кошку с детьми заметили в Приморье

Хищница не нашла своих детей на месте и начала их громко звать. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Материнский зов тигрицы впервые попал на видео в Приморье. Вероятнее всего, краснокнижная кошка вернулась с охоты и не нашла своих детенышей. Тогда хищница осмотрела фотоловушку и начала громко звать «малышей». Ученые «Земли леопарда» поделились редкими кадрами отдыха семейства амурских тигров. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудники национального парка рассказали, что акутисческий репертуар крупных кошек Дальнего Востока еще мало изучен. Именно поэтому услышать звуки коммуникации тигров большая удача для ученых. Благодаря фотоловушке специалисты наблюдали за взаимодействием матери-хищницы с котятами. Самка не нашла своих детей на месте и начала их громко звать, а после наблюдала за игрой тигрят.

– Когда матери уходят на охоту, их отпрыски предоставлены сами себе, и именно в эти моменты учатся самостоятельности, активно познают окружающий мир. Это особенно характерно для тигрят в возрасте около полугода, когда они не привязаны к логову, но при этом ещё не следуют за мамой на дальние расстояния. Увлекшись исследованиями территории, молодые тигры могут разбредаться, поэтому внутрисемейная коммуникация посредством звуков становится особенно важна. На видеокадрах отчетливо слышен громкий отрывистый звук, который должен быть слышен тигрятам даже на большом расстоянии, – рассказала Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».

Тигрицу под номером T64F с ее матерью заметили специалисты еще в 2018 году. Спустя год краснокнижная кошка стала самостоятельной и поселилась недалеко от семьи, а после обзавелась и своими детьми, которые стали героями видеозаписи.

Возраст тигрят, прибежавших на зов, приблизительно 6-8 месяцев, но в мире животных они считаются подростками. Они беззаботно играли на возвышенности, пока мама-тигрица осматрпивала фотоловушку. Краснокнижная кошка убедилась, что человеческая техника не представляет опасности для ее детей, а после словно специально оставила тигрят напротив камеры и ушла по своим делам.

Следует отметить, что амурские тигры – самый крупный подвид кошачьих на планете. Хищники занесены в Красные книги России и мира. Они обитают на территориях Приморского, Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономных областей и Китае. Во всей России существует около 750 амурских тигров, а самая высокая их плотность на территории «Земли леопарда» – около 55 на юго-западе Приморья.

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