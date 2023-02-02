Появились кадры задержания Алексеенкова по делу о создании банды в Приморье

Приморский СК опубликовал видео задержания Алексея Алексеенкова – сына главы краевых федераций по самбо и дзюдо. Фото: принтскрин видео.

Приморский СК опубликовал видео задержания Алексея Алексеенкова – сына главы краевых федераций по самбо и дзюдо. Его обвиняют в создании банды вымогателей и убийц. Подробности - в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Следствие считает, что банда в нулевых «крышевала» местный средний и малый бизнес, а члены ОПГ вплоть до 1 февраля 2023 незаконно закупали оружие и боеприпасы, вымогали деньги. В домах подозреваемых провели обыски: изъяли вещдоки и средства связи.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Алексей Алексеенков руководил двумя организациями в сфере застройки и ремонта транспорта, однако они обе уже ликвидированы. Отец фигуранта Виктор, по неподтвержденной информации, известный в криминальной сфере Приморья авторитет 90-х. Тогда во Владивостоке было несколько крупных ОПГ, включая «Трифоновских» и непосредственно «Алексеевских».

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