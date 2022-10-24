Зачем тянуть, когда можно сыграть на опережение? Фото: Сергей БАЛАНОВ

Метеорологи прогнозируют в Приморье ощутимое похолодание. В понедельник, 24 октября, в разных частях региона дневная температура составит от +1°C до +12°C. На протяжении недели тепло будет уходить из края: ночью столбики термометров опустятся до -3…-10°C. Водителям стоит сменить летнюю резину на зимнюю – не исключены осадки.

Как уже писала «КП – Владивосток», в ноябре в крае наступает стойкий минус. Средняя температура этого месяца: -2…-7°С. По данным синоптиков, количество осадков превысит среднемноголетние значения на юге, на севере только приблизившись к ним. Но минуса и дождя дожидаться не стоит.

Согласно общим рекомендациям менять резину необходимо, когда температура уже опустилась до +5°C. Эксперты уверены, что при рельефной местности с пологими спусками и подъемами на зимние колеса безопаснее перейти заранее. Так, проще привыкнуть к мягкой резине и исключить «неожиданный» снег, который вот-вот может пойти в Приморье.

Каждый житель края помнит, как 19 ноября 2020 года по Владивостоку прошелся ледяной дождь. Сотни автомобилей оказались в заложниках у стихии, дороги парализовало, пропало электричество. Чтобы встретить непогоду снова, но во всеоружии, – лучше быть готовым заранее.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке. Фото: Сергей БАЛАНОВ

На федеральном уровне, учитывая технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», сказано, что «эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами <…> в зимний период (декабрь, январь, февраль)» запрещается. Но зачем тянуть, когда погоду в крае можно считать непредсказуемой? Лучше сыграть на опережение.

Как выбрать резину?

На автомобиль можно установить шипованные или неошипованные шины, но важно, чтобы они имели индекс: «М+S», «M&S» или «M S». По регламенту летние (без маркировки М&S) можно использовать с марта по ноябрь, зимние ошипованные (с маркировкой М&S) – с сентября по май, зимние неошипованные шины (с маркировкой М&S) – круглый год.

В результате самое подходящее время для смены выпадет именно на сентябрь-ноябрь, а когда наступит весна – с марта по май.

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