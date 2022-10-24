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Владивосток24 октября 2022 2:20

Пришла пора: рассказываем, когда приморцам нужно сменить летнюю резину на зимнюю

Жителям Приморского края рекомендуют перейти на зимнюю резину
Роман КИРИЛКИН
Зачем тянуть, когда можно сыграть на опережение?

Зачем тянуть, когда можно сыграть на опережение?

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Метеорологи прогнозируют в Приморье ощутимое похолодание. В понедельник, 24 октября, в разных частях региона дневная температура составит от +1°C до +12°C. На протяжении недели тепло будет уходить из края: ночью столбики термометров опустятся до -3…-10°C. Водителям стоит сменить летнюю резину на зимнюю – не исключены осадки.

Как уже писала «КП – Владивосток», в ноябре в крае наступает стойкий минус. Средняя температура этого месяца: -2…-7°С. По данным синоптиков, количество осадков превысит среднемноголетние значения на юге, на севере только приблизившись к ним. Но минуса и дождя дожидаться не стоит.

Согласно общим рекомендациям менять резину необходимо, когда температура уже опустилась до +5°C. Эксперты уверены, что при рельефной местности с пологими спусками и подъемами на зимние колеса безопаснее перейти заранее. Так, проще привыкнуть к мягкой резине и исключить «неожиданный» снег, который вот-вот может пойти в Приморье.

Каждый житель края помнит, как 19 ноября 2020 года по Владивостоку прошелся ледяной дождь. Сотни автомобилей оказались в заложниках у стихии, дороги парализовало, пропало электричество. Чтобы встретить непогоду снова, но во всеоружии, – лучше быть готовым заранее.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

На федеральном уровне, учитывая технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», сказано, что «эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами <…> в зимний период (декабрь, январь, февраль)» запрещается. Но зачем тянуть, когда погоду в крае можно считать непредсказуемой? Лучше сыграть на опережение.

Как выбрать резину?

На автомобиль можно установить шипованные или неошипованные шины, но важно, чтобы они имели индекс: «М+S», «M&S» или «M S». По регламенту летние (без маркировки М&S) можно использовать с марта по ноябрь, зимние ошипованные (с маркировкой М&S) – с сентября по май, зимние неошипованные шины (с маркировкой М&S) – круглый год.

В результате самое подходящее время для смены выпадет именно на сентябрь-ноябрь, а когда наступит весна – с марта по май.

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