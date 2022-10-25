Вершина айсберга детского здравоохранения: в Приморском крае активно развивается медицинская реабилитация для детей

Раньше восстановительная медицина была доступна только в дневное время. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Когда-то во Владивостоке у юных пациентов не было возможности остаться под наблюдением врачей на круглосуточной реабилитации. Восстановительная медицина была доступна только в дневное время. То есть утром люди приезжали в больницу, проходили все процедуры и уезжали домой или на съемное жилье, если это были жители отдаленных районов и сел Приморья. Но в 2022 году с 10 октября в Краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи реабилитация вышла на новый уровень. О том, какие изменения коснулись медучреждения и как чувствуют себя первые пациенты круглосуточной реабилитации, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кабинет ЛФК. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Первым делом наш корреспондент решил взглянуть на зал лечебной физкультуры, где с ребятами с ортопедическими или неврологическими заболеваниями работает специалист. Для каждого ребенка составляют индивидуальную программу в зависимости от степени тяжести. Врачи отмечают, как правило, в больницу поступают дети с тяжелыми и очень тяжелыми ситуациями. Мы пообщались с инструктором по ЛФК Ильей Журавлевым, он рассказал нам, в каком формате проходят занятия с детьми, а также объяснил, как в программу лечения внедрили новое оборудование.

Инструктор по ЛФК Илья Журавлев Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Я работаю с ребятами, которые получили травмы во время ДТП, например, а также с пациентами с ДЦП или ограниченными возможностями. В зале ЛФК мы установили шведскую стенку, велотренажеры, спортоборудование. На одном из восстановительных тренажеров даже установлена игра, все сделано для того, чтобы ребенку было комфортно и интересно.

Подготовка к процедуре в кабинете парафинолечения. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В центре работает кабинет логопеда, механотерапии, парафинолечения. Например, последняя процедура ускоряет регенеративные процессы, уменьшает боль и скованность и снимает мышечные спазмы. Мы пообщались с мамой одного из юных пациентов, которая прибыла во Владивосток с севера края.

– Очень удобно, что теперь можно жить в больнице вместе с ребенком, не нужно тратить огромные суммы на съем квартиры. Мы живем в очень удобной палате, там стоит телевизор, кормят не только ребенка, но и меня. И все это, включая лечение, бесплатно. Нам сказали, что полный курс займет 10 дней, очень приятно, что все это время мой сын будет находиться под присмотром специалистов, – поделилась Алла К. из Дальнегорска.

Пациенты получают помощь благодаря современному оборудованию. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

По словам руководителя центра Инны Зеленковой, 80% детей. Которые будут проходить реабилитацию в данном учебном учреждении, это ребята с поражением центральной нервной системы и ортопедическими проблемами. Это самые тяжелые пациенты. Например, в больницу поступила 14-летняя девочка из Приморья, которая попала в страшную аварию в Москве. Врачи ласково называют ее принцесса, у девочки тяжелая черепно-мозговая травма. На данный момент ребенок не может ни сидеть, ни стоять. Специалисты распланировали юной пациентке программу на три недели, в нее входят массаж, ЛФК, физиолечение, а также дополнительное обследование у узких специалистов центра.

Руководитель центра Инна Зеленкова. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

На данный момент в отделении круглосуточной реабилитации работает 5 коек, в следующем году их планируют расширить до 15. Курсовое лечение длится от 10 до 21 дней. Обратиться за помощью в Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи могут как пациенты, которые получили этап стационарного лечения в его отделениях, так и пациенты со стороны. Например, по направлениям из детских поликлиник города и края. В остальных случаях необходима предварительная запись. Для тех, кому требуется круглосуточная медицинская реабилитация необходимо звонить в отделение по телефону 8-924-420-53-43 – Бусаров Сергей Викторович. Для амбулаторной помощи в условиях дневного стационара по телефону 8 (423) 2-406-428. Запись производится по вторникам и четвергам в рабочее время. Отметим, что проект реализуется в рамках программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Пациенты могут ознакомиться с результатами терапии на определенных тренажерах. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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