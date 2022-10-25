У главной героини есть младший брат. Фото: Скриншот сайта

В сети опубликовали трейлер нового фильма-катастрофы «Мира» (12+), действия которого происходят во Владивостоке и… в космосе. По сценарию приморскую столицу накроет метеоритным дождем. На экранах кинотеатров ленту покажут 22 декабря. «Комсомолка» посмотрела трейлер – подробности в нашем материале.

На первых кадрах главная героиня фильм Лера и ее молодой человек видят хвост метеора на ночном небе. Парень рассуждает, будет ли «завтра конец света». 15-летняя девушка без сомнений отвечает, что это исключено, в противном случае – она бы узнала от своего отца космонавта, работающем на орбитальной станции «Мира».

На следующее утро (внезапно) астероид падает на Владивосток, приземляясь где-то в районе Чуркина. Космический корабль, на котором находится отец Леры, оказался поврежден. Персонаж выжил, и дальше будет сопровождать Леру по телефону на ее нелегком пути к спасению. Она должна попасть на Русский остров, в кампус ДВФУ, где предположительно работает мама героини.

Из занимательных деталей выделяется недавно построенный ЖК «Маринист», в котором, судя по всему, проживает Лера. У главной героини есть младший брат. Пожалуй, на этом все. Осталось дождаться премьеры.

Полюбится ли фильм зрителю – сказать сложно. Необычные обстоятельства, в которые попадают герои «Миры», слишком масштабны для Владивостока. При этом пока неясно, какая роль в фильме отведена конкретно столице ДФО: выступит ли он обычной декорацией или дополнит ленту своим антуражем – станет известно после премьеры.

А пока можно дополнить, что две федеральные ленты, снятые здесь («На районе» и «Владивосток»), вышли довольно формальными, не понравившись ни местному зрителю, ни общероссийскому. Эксперты в беседе с «КП» уже давали оценку режиссерам, которые пытаются «с наездом взять» дальневосточную столицу. Но «город у моря нужно прочувствовать с лихвой. Затем понять и принять вместе со всеми, кто здесь родился и вырос.Только потом он откроется для кинематографистов, которые здесь снимают крайне невнятное кино», – высказывался программный директор международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» Юрий Гончаров.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что режиссером киноленты выступил Дмитрий Киселев. Ранее под его авторством выходили картины «Черная молния», «Елки 1914», «Время первых» и другие.

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