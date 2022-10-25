Корабль «Смольный» вместе с курсантами из Владивостока прибыл в Североморск

На борту корабля больше 200 курсантов. Фото: принтскрин видео.

Больше 200 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова и филиала Нахимовского военно-морского училища прибыли в Североморск. На борту учебного корабля Балтийского флота «Смольный» они совершили дальний штурманский поход.

Под руководством командира корабля капитана второго ранга Дмитрия Парахина и руководителя практики заместителя начальника ТОВВМУ капитана первого ранга Эдуарда Москаленко ребята научились много чему новому. Теперь они знают, как вести себя при неблагоприятных гидрометеорологических условиях во время сильного ветра и волнения моря до шести баллов. Молодые моряки несли вахты и совершенствовали свои знания в корабельной организации.

Впервые корабль «Смольный» прибыл в приморскую столицу 15 сентября в рамках второго этапа штурманского похода. На борту находились курсанты Военно-морского института из Санкт-Петербурга. Из Владивостока он вышел 21 сентября, зашел в порты на Камчатке и Чукотке. В Североморске он пробудет несколько дней, а после пополнения запасов и смены практикантов продолжит свой путь на Балтику.

Из Кронштадта по маршруту Северного пути вышел 1 августа. Он преодолел 15 тысяч морских миль, побывал в Балтийске, бухте Эмма, на Соловецких островах и в Петропавловске-Камчатском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Балтийский корабль «Смольный» преодолел 15 тысяч морских миль арктического перехода и прибыл во Владивосток

Будущие офицеры побывали в Балтийске и на Соловецких островах (подробнее...)

На службу во Владивосток впервые прибыла подводная лодка «Магадан» с ракетами «Калибр»

Она преодолела больше девяти тысяч морских миль Северного пути (подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.