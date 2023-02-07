Детеныши гималайского медведя остались без матери из-за любопытства приморцев

Мать бросила медвежат в Приморье. Фото: МРОО «Центр «Тигр»», Министерство лесного и охотничьего хозяйства Приморья.

Приморские специалисты спасают нескольких гималайских медвежат. Двое малышей впервые попали в руки к экспертам в начале 2023 года, но из-за любопытства людей ситуация повторилась: в реабилитационный центр для диких животных 6 февраля доставили еще 3 детенышей, оставшихся без матери. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Спасают новорожденных гималайских медвежат в реабилитационном центре для диких животных общественной организации «Тигр» в селе Алексеевка. В министерстве лесного хозяйства и охраны животного мира Приморья рассказали, что двое детенышей попали в заботливые руки специалистов в начале января 2023 года. Нашли малышей люди, которые случайно наткнулись на берлогу при заготовке валежника в Черниговском округе. Незваные гости спугнули медведицу, она убежала, оставив новорожденных. О необычной находке приморцы доложили в службу госохотнадзора и гималайских медвежат доставили в реабилитационный центр.

Приморские эксперты ухаживают за детенышами гималайского медведя. Фото: МРОО «Центр «Тигр»», Министерство лесного и охотничьего хозяйства Приморья.

В правительстве края сообщили, что специалисты еще не имели опыта выхаживания новорожденных детенышей гималайского медведя, поэтому им нередко приходилось консультироваться с коллегами из других регионов. По словам руководителя центра Виктора Кузьменко, изначально эксперты давали осторожные прогнозы относительно перспектив выживания детенышей, но за несколько недель малыши набрали вес и подросли.

Похожая ситуация произошла в Спасском районе 6 февраля. Трое медвежат, чуть старше по возрасту, остались без матери из-за вмешательства людей.

– Специалисты отмечают, что медведица, которую спугнули с берлоги, как правило находит новую берлогу и продолжает спячку, а о детенышах приходится заботиться уже людям. Ежегодно подросших медвежат выпускают в естественную среду обитания в конце лета – начале осени. В возрасте восьми-девяти месяцев они уже могут позаботиться о себе сами, – рассказал первый замминистра лесного хозяйства и охраны животного мира Приморья Алексей Суровый.

Следует отметить, что обо всех случаях и конфликтных ситуациях с дикими животными жители края могут сообщить на горячую линию регионального госохотнадзора по телефону: 8 (4232) 39-09-90. Во время обращений приморцам следует проявлять сознательность и ответственность, ведь специалисты проверяют каждый сигнал.

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