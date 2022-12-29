В Приморье спасают редкое животное, которое попало в капкан

Специалисты следят за здоровьем хищника. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

В Приморье редкое животное, занесенное в красную книгу, угодило в капкан. Речь идет о лесном коте. Сейчас он находится в Центре «Тигр», там его держат в теплом помещении, хищник получил необходимую ветеринарную помощь, отходит от наркоза и ему предстоит адаптироваться к новым условиям

Некоторое время зверю придется пожить в Центре, пока специалисты не убедятся, что полученная травма не мешает его охоте. Ведь, если он не сможет добывать пропитание, то просто-напросто погибнет. Тем более в такую холодную зиму.

Дальневосточный кот пробудет в центре сколько понадобится, как рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края. Покой, тишина и охота – вот, как будет проводить свое время зверь под присмотром специалистов.

Напомним, это далеко не первый представитель этого вида, которому помогли в Центре. Операция по спасению дикого «мурлыки» началась еще 27 февраля. Специалисты из приморского Охотнадзора обнаружили пострадавшее животное и доставили его к сотрудникам «Тигра». Оказалось, что хищник угодил под машину и получил травмы таза и множественные ушибы тела. Ветеринары подлечили кота, после периода реабилитации зверя выпустили на волю.

ПО ТЕМЕ:

Опасная кроха: сбитое машиной животное лечится в Центре «Тигр» в Приморье

Приморцы поражены обаятельностью зверька (подробнее)

Попавшего под машину лесного кота выпустили на волю после лечения в Приморье

Хищника выходили в центре спасения «Тигр» (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.