В России насчитывается немногим более 120 особей дальневосточных леопардов. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Двух полуторамесячных детенышей дальневосточного леопарда без матери нашли на дороге у границ нацпарка «Земля леопарда» в Приморье. Краснокнижных котят, которые только научились ходить, отловили, чтобы они не погибли на морозе или под колесами машин, сообщает «КП – Владивосток».

Котята могли отбиться от матери из-за высокого снежного покрова, предполагают сотрудники «Земли леопарда». Их маму пытались найти, но тщетно. На местности отсутствовали следы взрослых особей. Специалисты даже организовали круглосуточное наблюдение с безопасного расстояния за малышами, рассчитывая, что родительница придет, и семья воссоединиться.

Дети остались потерянными, работникам нацпарка пришлось забрать котят с собой, в противном случае они бы погибли. В организации утверждают, что это первый случай вынужденного изъятия из дикой природы редких юных леопардов, «подобных случаев не было даже с тиграми».

– Дальнейшее похолодание и слой снега в три раза выше самих котят подвергали их риску обморожения и гибели, также сохранялась опасность наезда автомобиля на малышей. Было принято решение об изъятии котят для их спасения. Им обеспечили безопасную транспортировку до Центра реабилитации МРОО «Центр «Тигр», – отметили в нацпарке.

После отлова животных осмотрели ветеринары. Котята проявляли естественное для диких зверей поведение. Сейчас они находятся на карантине под наблюдением. Сейчас отловленным котятам всего около 45 дней отроду, в это время они не должны часто покидать логово. Ветеринарам предстоит полностью заменить им мать. Детенышам обеспечат должный постоянный уход, наблюдение и специальное питание.

Ядро популяции располагается на юго-востоке Приморского края. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

– Вероятно, мать впервые вывела котят из логова и пыталась отвести к добыче, однако семью разлучила автомобильная трасса «Раздольное – Хасан». В сложных условиях котята не смогли пересечь асфальтное полотно и проследовать за матерью. Не исключено, что из-за высокого снежного покрова малыши не выжили бы даже в случае воссоединения семьи. В целом, по статистике, в условиях дикой природы далеко не все котята доживают до взрослой жизни.

В России насчитывается немногим более 120 особей дальневосточных леопардов, часть этих животных также обитает в Китае (на границе с РФ). Их число увеличилось с 2000 года, когда в мире насчитывалось всего 35 кошек. Ядро популяции располагается на юго-востоке Приморского края, оно находится под государственной охраной в национальном парке «Земля леопарда», созданном в 2012 году рядом с Владивостоком. Здесь животные и природа под защитой от браконьерства, рубок леса, лесных пожаров. Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы.

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