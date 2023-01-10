В России насчитывается немногим более 120 особей дальневосточных леопардов.
Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
Двух полуторамесячных детенышей дальневосточного леопарда без матери нашли на дороге у границ нацпарка «Земля леопарда» в Приморье. Краснокнижных котят, которые только научились ходить, отловили, чтобы они не погибли на морозе или под колесами машин, сообщает «КП – Владивосток».
Котята могли отбиться от матери из-за высокого снежного покрова, предполагают сотрудники «Земли леопарда». Их маму пытались найти, но тщетно. На местности отсутствовали следы взрослых особей. Специалисты даже организовали круглосуточное наблюдение с безопасного расстояния за малышами, рассчитывая, что родительница придет, и семья воссоединиться.
Дети остались потерянными, работникам нацпарка пришлось забрать котят с собой, в противном случае они бы погибли. В организации утверждают, что это первый случай вынужденного изъятия из дикой природы редких юных леопардов, «подобных случаев не было даже с тиграми».
– Дальнейшее похолодание и слой снега в три раза выше самих котят подвергали их риску обморожения и гибели, также сохранялась опасность наезда автомобиля на малышей. Было принято решение об изъятии котят для их спасения. Им обеспечили безопасную транспортировку до Центра реабилитации МРОО «Центр «Тигр», – отметили в нацпарке.
После отлова животных осмотрели ветеринары. Котята проявляли естественное для диких зверей поведение. Сейчас они находятся на карантине под наблюдением. Сейчас отловленным котятам всего около 45 дней отроду, в это время они не должны часто покидать логово. Ветеринарам предстоит полностью заменить им мать. Детенышам обеспечат должный постоянный уход, наблюдение и специальное питание.
Ядро популяции располагается на юго-востоке Приморского края.
Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
– Вероятно, мать впервые вывела котят из логова и пыталась отвести к добыче, однако семью разлучила автомобильная трасса «Раздольное – Хасан». В сложных условиях котята не смогли пересечь асфальтное полотно и проследовать за матерью. Не исключено, что из-за высокого снежного покрова малыши не выжили бы даже в случае воссоединения семьи. В целом, по статистике, в условиях дикой природы далеко не все котята доживают до взрослой жизни.
В России насчитывается немногим более 120 особей дальневосточных леопардов, часть этих животных также обитает в Китае (на границе с РФ). Их число увеличилось с 2000 года, когда в мире насчитывалось всего 35 кошек. Ядро популяции располагается на юго-востоке Приморского края, оно находится под государственной охраной в национальном парке «Земля леопарда», созданном в 2012 году рядом с Владивостоком. Здесь животные и природа под защитой от браконьерства, рубок леса, лесных пожаров. Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы.
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